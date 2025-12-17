Vi söker svetsare till vår kund i Falköping
2025-12-17
NearYou är ett rekryterings- och bemanningsföretag med kontor i 17 städer. Vi har gått från att vara ett bolag bland andra i branschen till att också bli en samhällsaktör. Med oss som partner och arbetsgivare lovar vi att ge mer av det vi är bäst på. Vi är bäst på att vara nära, mänskliga och en motpol till stress, människor som statistik och en alltför opersonlig digitalisering.
Vi är hos dig, ett handslag, ett löfte. För dig som kandidat innebär det en aktör som backar dig, oavsett var i karriären du är och vill vara. Vi vill vara tryggheten i en snabb värld. Vi stöttar, utmanar och frågar hur det går. Helt naturligt, tycker vi. Läs gärna mer om oss på www.nearyou.se
Tjänstebeskrivning
Du kommer att arbeta som robotsvetsare i en produktion där du kommer få möjlighet att arbeta med svets i form av robotsvetsning. Robotsvetsningen kommer vara din huvudsakliga uppgift, men det kan också bli aktuellt att vara behjälplig med andra uppgifter i produktionen samt annan manuell svetsning. Du kommer att arbeta självständigt mot gemensamt uppsatta mål och vara en del av ett flöde där varje moment är av yttersta vikt.Kvalifikationer
För att vara aktuell för tjänsten krävs:
• Arbetserfarenhet av Fanuc robot
• Goda kunskaper i svenska - tal och skrift
• Kunskap om svetsbeteckningar
• God materialkännedom
• Kunskaper i ritningsläsning
Om du har svetsarprövningar är detta meriterande - men inget krav.
För att trivas i denna tjänst bör du ha ett gediget tekniskt intresse gärna med en bakgrund inom industrin, antingen från tidigare arbetslivserfarenhet eller utbildning. Du har god datavana och gärna tidigare erfarenhet av arbete i produktionssystem.
Som person är du noggrann i ditt arbete och du förstår vikten av kvalité, vilket gör att du värdesätter en bra slutprodukt. Du är lösningsorienterad, har inga problem med att arbeta självständigt och bör även ha ett öga för detaljer. Vidare tycker du om att ta eget ansvar, arbeta med tempo och har en god samarbetsförmåga.
Låter detta intressant?
Din ansökan skickar du in via NearYous hemsida, www.nearyou.se
snarast. Vi jobbar med löpande urval, så skicka gärna din ansökan idag.
Med anledning av nya dataskyddsförordningen GDPR, ber vi dig att utesluta de sista fyra siffrorna i ditt personnummer samt eventuella referenskontakter i din ansökan/CV.
Välkommen med din ansökan!
Att arbeta som konsult på NearYou
Som konsult hos NearYou är du anställd hos oss och arbetar ute hos någon av våra kunder. För oss är det viktigt att erbjuda en trygg och hållbar anställning för alla våra anställda. Du har samma fördelar och trygghet som hos en traditionell arbetsgivare och du omfattas av kollektivavtalens villkor för till exempel lön, försäkringar, pension och semester.
Som konsult hos oss får du en konsultchef som hjälper dig i ditt val av uppdrag och ger dig tips och råd hur du kan utvecklas i arbetslivet. Du får även möta olika företagskulturer och får erfarenhet från olika branscher, vilket gör att du utvecklar din kompetens och ditt nätverk och gör dig till en mer attraktiv medarbetare. Ersättning
