Vi söker svetsare till Tranemo kommun!
Du skickar din ansökan via vår hemsida www.uniflex.se
Se till att eventuella referenser som finns namngivna i dina ansökningshandlingar har kännedom om att de finns med där och att de eventuellt kommer att bli kontaktade vid en eventuell rekryteringsprocess.
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar affärsfokus, engagemang, glädje och ansvarstagande.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Som svetsare hos oss kommer du att arbeta med att tillverka, reparera och montera metallkonstruktioner. Ditt huvudsakliga ansvar inkluderar:
• Svetsning av olika material och komponenter med metoder som MIG, MAG och TIG, beroende på projektens krav.
• Läsning och tolkning av ritningar för att säkerställa att alla konstruktioner uppfyller specifikationer och kvalitetskrav.
• Underhåll och kontroll av utrustning, inklusive att säkerställa att svetsverktyg och maskiner är i gott skick.
• Samarbete i produktionsteamet för att möta deadlines och säkerställa högsta standard i vårt arbete.
• Du kommer att spela en nyckelroll i produktionen, där precision och kvalitet är avgörande för att leverera produkter som möter våra kunders höga förväntningar.
Vem är du?
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet av svetsning och gärna certifikat inom MIG, MAG eller TIG (meriterande).
• Är van vid att läsa och arbeta efter ritningar.
• Är noggrann, kvalitetsmedveten och har ett öga för detaljer.
• Är en lagspelare men också självgående och ansvarstagande.
• Det är en fördel om du har erfarenhet från tillverkningsindustrin, men vi är också öppna för att välkomna dig som är ny i branschen och vill utvecklas med oss!
Om verksamheten
Vi erbjuder dig:
• Ett varierande och utmanande arbete.
• Goda möjligheter till personlig utveckling och utbildning inom företaget.
• En trygg och stabil arbetsplats.
• Kollektivavtal och förmåner.
Placering: Ulricehamn
Omfattning: Heltid
Placering: Ulricehamn
Omfattning: Heltid
Startdatum: Enligt överenskommelse
Låter detta som jobbet för dig? Skicka in din ansökan och CV till oss. Intervjuer sker löpande, så vänta inte med att söka!
Fast lön
Sista dag att ansöka är 2026-04-05
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "1138".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Uniflex AB
http://www.uniflex.se/
För detta jobb krävs körkort.
