Vi söker svetsare till Skillingaryd!
Posti Logistics Staffing AB / Svetsarjobb / Jönköping Visa alla svetsarjobb i Jönköping
2026-07-17
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Posti Logistics Staffing AB i Jönköping
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-17Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu efter en svetsare till vår kund i Skillingaryd för ständigt kvällsarbete. Vi ser gärna att du har erfarenhet av svetsning sedan tidigare och att du är van vid att arbeta detaljerat.Kvalifikationer
• Erfarenhet inom MIG/MAG
• Certifikat i Heta Arbeten
• Ritningsläsning och svetssymboler
• God svenska i både tal och skrift
Mediterande:
• Truckkort
• Körkort
• RobotsvetsProfil
Har du erfarenhet av svetsning? Är du dessutom ansvarstagande, självgående och gillar högt tempo? Då är detta tjänsten för dig!!
Dina personliga egenskaper kommer väga tungt i denna process. Vi ser gärna att du har ett driv och en vilja att lära, även om du har tidigare erfarenhet av yrket. Du tummar även inte på kvalitén då företagets vision är att kunna sätta deras namn och tumavtryck på varje produkt till kund.
Urval sker löpande och för att inte missa chansen - ansök redan idag!
Om oss Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Posti Logistics Staffing AB
(org.nr 556920-3689), https://jobs.posti.se/jobbannonser
Fordonsvägen 17 (visa karta
)
553 02 JÖNKÖPING Arbetsplats
Posti Logistics Staffing Kontakt
Ida Laveno Ida.Laveno@posti.com Jobbnummer
10005711