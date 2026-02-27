Vi söker svetsare till Skillingaryd!
2026-02-27
Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu efter en svetsare till vår kund i Skillingaryd för ständigt kvällsarbete. Vi ser gärna att du har erfarenhet av svetsning sedan tidigare och att du är van vid att arbeta detaljerat.Kvalifikationer
• Erfarenhet inom MIG/MAG
• Certifikat i Heta Arbeten
• Ritningsläsning och svetssymboler
• God svenska i både tal och skrift
Mediterande:
• Truckkort
• Körkort
• RobotsvetsProfil
Har du erfarenhet av svetsning? Är du dessutom ansvarstagande, självgående och gillar högt tempo? Då är detta tjänsten för dig!!
Dina personliga egenskaper kommer väga tungt i denna process. Vi ser gärna att du har ett driv och en vilja att lära, även om du har tidigare erfarenhet av yrket. Du tummar även inte på kvalitén då företagets vision är att kunna sätta deras namn och tumavtryck på varje produkt till kund.
Urval sker löpande och för att inte missa chansen - ansök redan idag! Ersättning
