Vi söker svetsare till Sanco
Uniflex AB / Svetsarjobb / Örnsköldsvik Visa alla svetsarjobb i Örnsköldsvik
2026-03-05
, Nordmaling
, Kramfors
, Bjurholm
, Sollefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uniflex AB i Örnsköldsvik
, Sollefteå
, Härnösand
, Mark
, Umeå
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i en verkstad där kvalitet, yrkesstolthet och samarbete står i centrum? Nu söker vi skickliga svetsare som vill vara med och bidra till Sancos fortsatta utveckling.Publiceringsdatum2026-03-05Om tjänsten
Som svetsare hos Sanco arbetar du med TIG-, MIG- och MAG-svetsning i en varierande och tekniskt utvecklande miljö. Produktionen sker mot flera olika kunder och omfattar produkter av skiftande komplexitet, vilket innebär ett omväxlande arbete.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Du arbetar efter ritning och ansvarar för att säkerställa att arbetet håller hög kvalitet genom hela processen. Noggrannhet, säkerhet och effektivitet är en självklar del av ditt dagliga arbete.
Vem är du?
Du är utbildad svetsare och har några års erfarenhet från arbete i verkstadsmiljö. Du är van att läsa ritningar och har god förståelse för material och svetsmetoder. Truck- och/eller traverskort är meriterande. Du kommunicerar vidare obehindrat på svenska.
Vi vet att du är flexibel, gillar utmaningar och delar vår övertygelse om att vi når längst genom att arbeta tillsammans.
Som person är du ansvarstagande, noggrann och kvalitetsmedveten. Du har lätt för att ta till dig instruktioner och arbetar strukturerat och lösningsorienterat. Du bidrar gärna med förbättringsförslag och ser möjligheter där andra ser hinder.
Om verksamheten
Varför Sanco?
Hos Sanco blir du en del av ett engagerat team där samarbete är en självklarhet. Företaget tror på delaktighet, kompetensutveckling och att varje medarbetare gör skillnad. Här får du möjlighet att arbeta med modern utrustning och vara med och påverka både produktion och arbetsmetoder.
Låter det som något för dig? Välkommen med din ansökan!
Har du frågor är du varmt välkommen att höra av dig till Uniflex.
Om verksamheten
Sanco i Örnsköldsvik AB är en mekanisk verkstad med skärning, bockning, maskinbearbetning, svetsning och montering. Vi är en kontraktstillverkare med många kunder lokalt och nationellt. Idag är vi ca 60 st som arbetar på Sanco, men vi hoppas på att bli fler.
Vi finns i Örnsköldsvik, Arnäsvall. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "6007". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uniflex AB
(org.nr 556637-0341), http://www.uniflex.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Erika Larsson erika.larsson@uniflex.se 073-302 03 99 Jobbnummer
9780146