Vi söker svetsare till kund i Jönköping!

Posti Logistics Staffing AB / Svetsarjobb / Jönköping
2026-07-24


Visa alla svetsarjobb i Jönköping, Aneby, Habo, Mullsjö, Vaggeryd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Posti Logistics Staffing AB i Jönköping, Aneby, Habo, Mullsjö, Vaggeryd eller i hela Sverige

Publiceringsdatum
2026-07-24

Dina arbetsuppgifter
Är du en noggrann och engagerad svetsare som trivs i en praktisk och varierad roll? Nu söker vi en svetsare till en väletablerad produktionsverksamhet i Jönköpingsområdet.

Företaget arbetar med kundanpassade lösningar och har hela sin produktion samlad under ett och samma tak. Här blir du en del av ett erfaret team med stark yrkesstolthet, hög kvalitetstänk och fokus på hantverk och service.

Dina arbetsuppgifter
I rollen kommer du bland annat att arbeta med:

• Svetsning och montering av metallkonstruktioner
• Ritningsläsning och bearbetning av material
• Kvalitetskontroller och efterbearbetning
• Samarbete med kollegor inom produktion och tillverkning

Kvalifikationer
• Erfarenhet inom MIG/MAG och TIG
• Certifikat i Heta Arbeten
• Ritningsläsning
• Svenska i både tal och skrift

Profil
Har du erfarenhet av svetsning? Är du dessutom ansvarstagande, självgående och gillar högt tempo? Då är detta tjänsten för dig!

Dina personliga egenskaper kommer väga tungt i denna process. Vi ser gärna att du har ett driv och en vilja att lära, även om du har tidigare erfarenhet av yrket. Du tummar även inte på kvalitén då företagets vision är att kunna sätta deras namn och tumavtryck på varje produkt ut till kund.

Arbetet är förlagt på dagtid, mån-fre.

Urval sker löpande och för att inte missa chansen, ansök redan idag!

Om oss

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Posti Logistics Staffing AB (org.nr 556920-3689), https://jobs.posti.se/jobbannonser
Fordonsvägen 17 (visa karta)
553 02  JÖNKÖPING

Arbetsplats
Posti

Kontakt
Ida Laveno
Ida.Laveno@posti.com

Jobbnummer
10011296

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