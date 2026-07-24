Vi söker svetsare till kund i Jönköping!
Posti Logistics Staffing AB / Svetsarjobb / Jönköping Visa alla svetsarjobb i Jönköping
2026-07-24
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Posti Logistics Staffing AB i Jönköping
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-24Dina arbetsuppgifter
Är du en noggrann och engagerad svetsare som trivs i en praktisk och varierad roll? Nu söker vi en svetsare till en väletablerad produktionsverksamhet i Jönköpingsområdet.
Företaget arbetar med kundanpassade lösningar och har hela sin produktion samlad under ett och samma tak. Här blir du en del av ett erfaret team med stark yrkesstolthet, hög kvalitetstänk och fokus på hantverk och service.Dina arbetsuppgifter
I rollen kommer du bland annat att arbeta med:
• Svetsning och montering av metallkonstruktioner
• Ritningsläsning och bearbetning av material
• Kvalitetskontroller och efterbearbetning
• Samarbete med kollegor inom produktion och tillverkningKvalifikationer
• Erfarenhet inom MIG/MAG och TIG
• Certifikat i Heta Arbeten
• Ritningsläsning
• Svenska i både tal och skriftProfil
Har du erfarenhet av svetsning? Är du dessutom ansvarstagande, självgående och gillar högt tempo? Då är detta tjänsten för dig!
Dina personliga egenskaper kommer väga tungt i denna process. Vi ser gärna att du har ett driv och en vilja att lära, även om du har tidigare erfarenhet av yrket. Du tummar även inte på kvalitén då företagets vision är att kunna sätta deras namn och tumavtryck på varje produkt ut till kund.
Arbetet är förlagt på dagtid, mån-fre.
Urval sker löpande och för att inte missa chansen, ansök redan idag!
Om oss Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Posti Logistics Staffing AB
(org.nr 556920-3689), https://jobs.posti.se/jobbannonser
Fordonsvägen 17 (visa karta
)
553 02 JÖNKÖPING Arbetsplats
Posti Kontakt
Ida Laveno Ida.Laveno@posti.com Jobbnummer
10011296