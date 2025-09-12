Vi söker svetsare till kund i Jönköping!
2025-09-12
Dina arbetsuppgifter
Svetsning är ett hantverk och det sitter i detaljerna. Därför ser vi att du har ett gott engagemang och är arbetsvillig.Kvalifikationer
• Erfarenhet inom MIG/MAG och TIG
• Certifikat i Heta Arbeten
• Ritningsläsning och svetssymboler
• God svenska i både tal och skrift
Mediterande:
• Truckkort
• KörkortKvalifikationer
Har du erfarenhet av svetsning? Är du dessutom ansvarstagande, självgående och gillar högt tempo? Då är detta tjänsten för dig!!
Dina personliga egenskaper kommer väga tungt i denna process. Vi ser gärna att du har ett driv och en vilja att lära, även om du har tidigare erfarenhet av yrket. Du tummar även inte på kvalitén då företagets vision är att kunna sätta deras namn och tumavtryck på varje produkt ut till kund.
Arbetstiden är på 2-skift.
Urval sker löpande och för att inte missa chansen - ansök redan idag! Ersättning
