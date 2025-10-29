Vi söker svetsare för kommande uppdrag
2025-10-29
Arbetsuppgifter
Ditt arbete kommer bestå av svetsning i olika metoder och material. Det förväntas att man löpande arbetar med att hålla en hög kvalitet och ser förbättringar i processerna. Även andra arbetsuppgifter inom industrisektorn kan förekomma.Profil
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet inom svetsning, eller är utbildad inom området och vill utvecklas och lära dig mer.
För oss är din personlighet viktig. Du har ett eget driv, är kreativ och nytänkande. Vidare är du noggrann och värdesätter ordning och reda på arbetsplatsen.
Skriv i din ansökan vilka svetsmetoder samt material du har erfarenhet av. Ange gärna även om du har travers- och truckkort, heta arbeten eller andra certifikat som kan vara meriterande för tjänsten.
Övrig information
Du kommer att bli anställd hos oss Konsultia men tillbringar dina arbetsdagar hos någon av våra kunder i Ovanåker med omnejd. Tjänsterna är på heltid och arbetstiderna är antingen dagtid eller 2-skift beroende på tjänst. Behoven ses som långsiktiga och möjligheten till att få en anställning hos kundföretagen i framtiden finns.Om företaget
FÖR SVENSK INDUSTRI FRAMÅT
Konsultia är specialiserade på industribemanning och arbetar med många starka och välkända uppdragsgivare. Vi har kollektivavtal med marknadsmässig lön, reglerad semester, rätt till sjuklön, pension och försäkringar. Vi erbjuder också friskvårdsbidrag och tillgång till företagshälsovård. Merparten av våra konsulter är tillsvidareanställda och arbetar på långa uppdrag.
Vi är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag med kvalitets- miljö- och arbetsmiljöcertifieringar enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
Vi finns från Gällivare i norr till Helsingborg i söder och huvudkontoret är placerat i Umeå. Fler är på gång! Läs gärna mer om oss på www.konsultia.se Ersättning

Fast lön
Fast l?n Så ansöker du
Arbetsgivarens referens

Arbetsgivarens referens för detta jobb är "3340".
Arbetsgivare Konsultia AB (org.nr 556938-0883), http://www.konsultia.se/
Kontakt
Samuli Helavuori samuli@konsultia.se Jobbnummer
9579630