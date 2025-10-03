Vi Söker Svetsare !
2025-10-03
, Sävsjö
, Eksjö
, Ydre
, Nässjö
Publiceringsdatum2025-10-03
Är du en erfaren svetsare, med kunskap inom manuell svetsning, och söker en ny utmaning? Då har vi jobbet för dig! Vi söker en skicklig och trygg svetsare med erfarenhet som kan bidra till vår produktion och leverera högkvalitativa resultat.
Tjänstebeskrivning
Vi erbjuder en spännande möjlighet för dig som vill använda dina kunskaper inom svetsning för att arbeta med både små och stora projekt. Licenser är meriterande men inget krav - det viktigaste är din erfarenhet och din vilja att fortsätta utvecklas inom yrket.Kvalifikationer
Erfarenhet av manuell MIG/MAG- och TIG-svetsning.
Förmåga att läsa ritningar och utföra kvalitetskontroller.
Erfarenhet av att arbeta med olika material, såsom rostfritt stål, plåt och aluminium.
Vi söker dig som är självgående och noggrann, och som har ett öga för detaljer. Om du är en problemlösare som gillar att leverera kvalitet i allt du gör, är detta jobbet för dig!
Låter det som något för dig?
Tveka inte - skicka in din ansökan redan idag och bli en del av vårt växande team!
Vi ser fram emot att höra från dig!
Om NearYou
Vi är NearYou. Vi har gått från att vara ett bolag bland andra till att bli en samhällsaktör. Med oss som partner och arbetsgivare lovar vi att ge mer av det vi är bäst på. Vi är bäst på att vara nära, mänskliga och en motpol till stress, människor som statistik och en alltför opersonlig digitalisering.
Vi är hos dig, ett handslag, ett löfte. Vi vill ge det som vi tror en trasig arbetsmarknad behöver. För dig som kandidat innebär det en aktör som backar dig oavsett var i karriären du är och vill vara. Vi vill vara tryggheten i en snabb värld. Vi stöttar, utmanar och frågar hur det går. Helt naturligt, tycker vi. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-12
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NearYou Sverige AB
