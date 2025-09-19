Vi söker Superuser till vår Automation
Som Superuser ingår du i ordinarie bemanning för avdelningen och utgår från arbetsuppgifter som krävs i driften. Utöver de arbetsuppgifterna ingår även andra arbetsuppgifter såsom:
Stödja medarbetare som arbetar vid Autostore i frågor och felsökning som rör EWMS.
Fungera som kontaktperson mot support för EWMS och Autostore via ärendehanteringssystem eller telefon.
Åtgärda störningar som kan påverka driften av Autostore.
Säkra upplärning av nya medarbetare vid Autostore via fadderskap och därmed även ansvara för att säkerhetsrutiner lärs ut.
Vara support gällande EWMS för Skiftledare och övriga funktioner.
Vi söker dig som har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska. Du behärskar system och programvara som erfordras för rollen och kan agera teknisk support till processerna. Du ser förbättringspotential i arbetssätt för den egna processen. Du kan vara delaktig i utvecklingsprojekt, både kort- och långsiktiga. Du är en problemlösare, kan arbeta självständigt och du har en god teknisk förståelse.
Följande är meriterande
Truckkort A1-A4, B1-B3
God datorvana
Rollen innebär arbete på 2-skift.
POWER Logistics är en central komponent av den nordiska koncernen POWER. Sedan 2014 har vi varit POWERs centrallager och spelat en viktig roll i koncernens tillväxtresa. Med över 290 fysiska butiker och 6000 medarbetare har vi en omsättning på 17 miljarder NOK. POWER Logistics distribuerar till butiker och kunder i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Vår vision är att skapa positiva upplevelser för våra medarbetare och kunder genom suverän logistik. Med modern teknik strävar vi alltid efter att ligga i framkant inom arbetssätt, teknik och tjänster.
Låter detta intressant?
Skicka då din ansökan innehållande CV och personligt brev till vår avdelningschef Patriot på Patriot.Bucinca@power.se
.
Sista ansökningsdag är tisdag 26 augusti. Vi behandlar ansökningar löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
Maila ditt CV och personliga brev till vår avdelningschef Patriot Bucinca.
E-post: Patriot.Bucinca@power.se Arbetsgivarens referens
