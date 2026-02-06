Vi söker styckare och slaktare sommarvikariat
2026-02-06
, Åstorp
, Bjuv
, Perstorp
, Örkelljunga
Vi söker nu erfarna styckare och slaktare för uppdrag hos våra kunder under sommaren. Är du noggrann, ansvarstagande och van att arbeta med köttproduktion? Då kan detta vara jobbet för dig.Publiceringsdatum2026-02-06Om tjänsten
Som sommarvikarie kommer du att arbeta hos våra kunder med:
Styckning av nöt- och griskött
Slakteri- och styckningsarbete enligt gällande rutiner och kvalitetskrav
Arbete i team i produktionsmiljö
Vi söker dig som
Har minst 1 års erfarenhet som styckare och/eller slaktare
Har god kunskap i styckning av nöt och gris
Är noggrann, effektiv och har god arbetsmoral
Trivs med fysiskt arbete och högt tempo
Vi erbjuder
Sommarvikariat hos etablerade kunder
Möjlighet till fortsatt arbete efter sommaren
Kollektivavtalsenliga villkor
Period: 20260504-20260815
Plats: Enligt uppdrag hos våra kunder
Låter det intressant? Skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-01
E-post: info@erworkpower.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Er Work Power AB
(org.nr 556791-1028) Kontakt
Stephen Russell info@erworkpower.se 010-3300179 Jobbnummer
