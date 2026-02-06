Vi söker styckare och slaktare sommarvikariat

Er Work Power AB / Slaktarjobb / Klippan
2026-02-06


Vi söker nu erfarna styckare och slaktare för uppdrag hos våra kunder under sommaren. Är du noggrann, ansvarstagande och van att arbeta med köttproduktion? Då kan detta vara jobbet för dig.

Publiceringsdatum
2026-02-06

Om tjänsten
Som sommarvikarie kommer du att arbeta hos våra kunder med:
Styckning av nöt- och griskött

Slakteri- och styckningsarbete enligt gällande rutiner och kvalitetskrav

Arbete i team i produktionsmiljö

Vi söker dig som
Har minst 1 års erfarenhet som styckare och/eller slaktare

Har god kunskap i styckning av nöt och gris

Är noggrann, effektiv och har god arbetsmoral

Trivs med fysiskt arbete och högt tempo

Vi erbjuder
Sommarvikariat hos etablerade kunder

Möjlighet till fortsatt arbete efter sommaren

Kollektivavtalsenliga villkor

Period: 20260504-20260815
Plats: Enligt uppdrag hos våra kunder
Låter det intressant? Skicka in din ansökan redan idag!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-01
E-post: info@erworkpower.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Er Work Power AB (org.nr 556791-1028)

Kontakt
Stephen Russell
info@erworkpower.se
010-3300179

Jobbnummer
9729408

