Vi söker studenter inom arkitektur eller samhällsplanering för s

Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Arkitektjobb / Luleå

2022-03-29



Prenumerera på nya jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ)

Luleå kommun bjuder in tre studenter som under sommaren 2022 får möjlighet att arbeta med stadsutveckling i Luleå!Luleå förenar storstadens utbud med småstadens närhet. En hållbar kuststad i ständig utveckling med nytänkande näringsliv, universitet med forskning i världsklass, positivt samarbetsklimat och en naturnära livsmiljö som ger det bästa av alla årstider.Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare med ungefär 7 000 medarbetare. Alla våra 300 yrken har något gemensamt; vi har stor betydelse, vi gör skillnad och vi skapar värde och livskvalitet för kommunens 78 500 invånare. Med andra ord så spelar vi en viktig roll. Varje dag, året om, för Luleå. Vill du också spela roll?Avdelning Stadsplanering och infrastrukturdrift inom Stadsbyggnadsförvaltningen består av kompetenser inom arkitektur, landskapsarkitektur, exploatering, stads- och trafikplanering samt drift och underhåll. Avdelningen ansvarar för utveckling och utformning av allmän plats samt för planarbete och utredningar i samband med ny exploatering och förädling av redan befintliga områden. Avdelningen tar ansvar för att skapa vackra, tillgängliga och trivsamma platser och stråk för medborgare och besökare.Vi söker nu tre sommarpraktikanter till vår avdelning under sommaren!2022-03-29Avdelning Stadsplanering och infrastrukturdrift bjuder in tre studenter med inriktning mot stadsplanering att i projekt arbeta med utveckling av Luleå enligt vår Vision 2040. Du kommer att få ta del av, och hjälpa till inom hela vår verksamhet. Arbetsuppgifterna kan till exempelvara att ta fram skissförslag och analyser för aktuella utvecklingsområden, gestaltningsfrågor, detaljplanearbete, trafikplanering, hantering av GIS-data eller analys, inventering och dokumentation av trafik, rörelser eller stadslivet i övrigt. Uppgifter och upplägg på arbetet utformas och planeras i nära samråd med dig.Vi söker dig som studerar arkitektur eller inom samhällsplaneringsområdet. Som person är du bra på att kommunicera, du arbetar strukturerat samt kan planera och lägga upp ditt arbete effektivt. Du är bra på att samarbeta, har ett engagemang och arbetar målinriktat.I denna rekryteringsprocess samarbetar Luleå kommun med StudentConsulting. Luleå kommuns önskan är därför att alla eventuella frågor går direkt till ansvarig rekryterare på StudentConsulting, Linda Vallerström. Du når Linda via mail på linda.vallerstrom@studentconsulting.com Välkommen med din ansökan!Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi rekryterat över 11 000 personer det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.se Varaktighet, arbetstidVisstidsanställning 11 dagar - 3 månFast lönSista dag att ansöka är 2022-04-11Studentconsulting Sweden AB (Publ)6483363