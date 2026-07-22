Vi söker Stödpedagoger/Stödassistenter
Arvika kommun, Vård och omsorg / Behandlingsassistentjobb / Arvika Visa alla behandlingsassistentjobb i Arvika
2026-07-22
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Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss!
Här i västra Värmland, bland vidsträckta sjöar och grönskande skogar, finns en stark glöd som sprider värme och lyser upp. Glöden är vår vision och ledstjärna. I Arvika kommunkoncern jobbar idag cirka 2 700 kompetenta medarbetare. Välkommen du också!
Vi söker dig som glöder för LSS-verksamhet och har ett stort engagemang för att arbeta med personer med funktionsvariationer. Just nu söker vi fyra stödpedagoger/stödassistenter till två av våra gruppbostäder inom LSS. Tjänsterna avser både tillsvidareanställningar och längre vikariat om minst sex månader. Inom LSS gruppbostad har vi som målsättning att individen ges möjlighet att leva som andra och kunna delta i samhällslivet samt att vi tillsammans verkar för en självständig, aktiv och meningsfull vardag. I verksamheten inkluderas pedagogiskt stöd, delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter samt dokumentation av den enskildes utveckling. Vi arbetar även utifrån olika metoder inom våra verksamheter såsom AKK (Alternativ och kompletterande kommunikation) och LAB (Lågaffektivt bemötande). Du kommer att få ett intressant arbete där du får följa brukare där de är i livet och där vi stöttar dem till självständighet. Publiceringsdatum2026-07-22Kvalifikationer
För att lyckas i rollen som stödpedagog/stödassistent ser vi att du har:
Stödpedagogutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Tidigare arbetslivserfarenhet av LSS.
Goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift samt goda datakunskaper.
Tidigare kunskaper inom utmanande beteenden, lågaffektivt bemötande och/eller alternativ kommunikation.
B-körkort och tillgång till bil.
Det är meriterande om du som stödpedagog/stödassistent också har:
Kompetens inom digitalt stöd, till exempel användning av surfplatta som kognitivt stöd i vardagen.
Erfarenhet av social dokumentation och att arbeta utifrån genomförandeplaner.
Som person är du strukturerad, initiativtagande, har god samarbetsförmåga och ett pedagogiskt förhållningssätt. Det är av stor vikt att du är lyhörd inför brukarens behov i olika situationer för att kunna anpassa ditt bemötande på ett flexibelt sätt.
Ansvarsområde
Som stödpedagog/stödassistent ger du stöd och service utifrån varje individs behov, förutsättningar och önskemål. Arbetet kan exempelvis omfatta omvårdnad, kommunikation, serviceinsatser samt pedagogiskt och praktiskt stöd i vardagen. Tillsammans med individen planerar och genomför du aktiviteter och ger stöd vid exempelvis personlig hygien, måltider, fritidsaktiviteter och hushållssysslor. Du arbetar för att skapa delaktighet, självständighet och trygghet i den enskildes vardag. I uppdraget ingår även att utföra delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter, dokumentera i verksamhetssystemet Combine samt arbeta utifrån gällande rutiner. Du medverkar också i arbetet med att upprätta, följa och följa upp genomförandeplaner. Anställningsvillkor
Arbetstiden är förlagd över hela dygnet, dag, kväll, natt och helg.De gruppbostäder som vi nu söker nya kollegor till ligger i Arvika kommuns ytterområden. Därför är B-körkort och tillgång till bil ett krav för tjänsterna.
Vi erbjuder
Arvika kommun erbjuder sina anställda friskvårdsbidrag, möjlighet till semesterväxling, nettolöneavdrag på årskort för Värmlandstrafik samt förmånscykel via bruttolöneavdrag. Motion- och idrottsföreningen ASKIM erbjuder alla anställda ett brett utbud av aktiviteter under året. Samtliga tjänster är heltidstjänster och tillsättningarna är omgående eller vid överenskommelse. Så ansöker du
Urval sker löpande under ansökningsperioden. I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet. Vi värnar om att all kompetens tas tillvara och välkomnar alla sökande. Vi eftersträvar mångfald.Välkommen in med din ansökan!Övrig information
Arvika kommunkoncern samarbetar med Varbi i rekryteringsärenden och det är också vårt rekryteringsverktyg för att hantera ansökningar samt ett led i att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess. Du söker jobbet genom länken i annonsen. Det är viktigt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot andra sökande.
Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av säljbolag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Arvika Kommun
(org.nr 212000-1892), http://www.arvika.se
Östra Esplanaden 5 (visa karta
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671 31 ARVIKA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Arvika kommun, Vård och omsorg Jobbnummer
10008728