Vi söker stödpedagog till Krokstorp BoDa
Ale kommun / Behandlingsassistentjobb / Ale Visa alla behandlingsassistentjobb i Ale
2025-12-16
, Alingsås
, Vårgårda
, Lilla Edet
, Essunga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ale kommun i Ale
, Göteborg
eller i hela Sverige
Vi söker dig som vill vara med och forma morgondagens Ale. Hos oss är du med och levererar service och tjänster av bästa kvalitet till Aleborna. Tillsammans skapar 2 500 medarbetare ett Ale, kommunen som fokuserar på invånarna och deras behov. Bli en av oss!
Om arbetsplatsen
Vi söker nu en engagerad stödpedagog till Krokstorp Bostad och Daglig verksamhet i Älvängen.
Här bor hyresgäster med beslut enligt LSS. Verksamheten bygger på respekt för den enskildes självbestämmande och integritet, och vi arbetar aktivt för att skapa en trygg och meningsfull vardag för varje individ.
Som stödpedagog arbetar du nära de boende för att stödja deras utveckling och självständighet. Tillsammans med dina kollegor säkerställer du att insatserna verkställs enligt lagstiftningen och att individens behov alltid står i centrum.
Vi har ett salutogent förhållningssätt, där vardagen för varje individ ska vara begriplig, hanterbar och meningsfull. För att stärka delaktighet och självbestämmande använder vi tydliggörande pedagogik, lågaffektivt bemötande samt alternativ och kompletterande kommunikation (AKK).
Vi strävar efter kontinuerlig utveckling och kvalitetsförbättring, vilket innebär att du som stödpedagog har en viktig roll i att driva pedagogiska processer och stärka verksamheten.Publiceringsdatum2025-12-16Dina arbetsuppgifter
I rollen som stödpedagog har du ett pedagogiskt ansvar för att tillsammans med dina kollegor skapa förutsättningar för att hyresgästerna ska få en fungerande, strukturerad och meningsfull vardag.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar:
Planera, genomföra och följa upp individuellt anpassade insatser utifrån hyresgästernas behov och mål i deras genomförandeplaner.
Hålla i verksamhetsmöten. Använda och implementera pedagogiska metoder, såsom tydliggörande pedagogik och AKK, för att främja delaktighet och självständighet.
Handleda, motivera och stötta kollegor i att använda dessa metoder och arbetssätt.
Dokumentera insatser och följa upp individuella mål i systemet Treserva.
Arbeta med lågaffektivt bemötande och hitta lösningar för att förebygga och hantera utmanande beteenden och i övrigt följa LSS-lagstiftningen.
Samverka med närstående, kollegor och andra aktörer kring individens behov.
Tjänsten innebär arbete på dag-, kvälls- och helgtjänstgörning.Kvalifikationer
I din roll är du ett stöd och vägledare för varje enskild medarbetare och arbetsgruppen. Du handleder arbetsgruppen utifrån verksamhetens behov och metoder genom att finnas i den direkta verksamheten. För att göra detta krävs att du har ett motiverande och pedagogiskt förhållningssätt och att du har lätt för att dela med dig av kunskap.
Vi söker dig som har arbetslivserfarenhet av målgruppen. Du har arbetat aktivt som stödassistent eller stödpedagog inom LSS.
Du ska ha en bred kunskap och erfarenhet av att arbeta med personer med autism och olika funktionsvariationer.
Du behöver vara väl förtrogen med LSS-lagstiftningen.
Du ska ha kunskap och erfarenhet av lågaffektivt bemötande och tydliggörande pedagogik. Dessutom kunskap om alternativt kompletterande kommunikation (AKK) samt vara säker inom social dokumentation samt upprätta och följa upp genomförandeplaner.
Du har god datavana.
Vi söker dig som är trygg och stabil i din yrkesroll. I rollen är det viktigt att du tar ansvar för dina
uppgifter, planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Viktigt är också att du är flexibel och kan anpassa dig efter verksamhetens behov. Förmåga att uttrycka dig tydligt på svenska, både i tal och skrift krävs, då dokumentation ingår i arbetet.
För att arbeta som stödpedagog krävs eftergymnasial utbildning inom funktionshinderområdet
motsvarande tvåårig folkhögskola eller likvärdig pedagogisk inriktning till exempel en YH-utbildning, eller minst 60 högskolepoäng inom för verksamheten relevanta områden som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Meriterande för tjänsten är vana i dokumentation i IT-stödet Treserva.
Vi tar stor hänsyn till personliga egenskaper och söker dig som är strukturerad och ansvarsfull. Du ser möjligheter, har förmåga att välja strategier utifrån olika situationer. Du har ett prestigelöst
förhållningssätt, god samarbetsförmåga och vilja att kontinuerligt utvecklas i din yrkesroll.
Låter detta spännande? Är du den vi söker? Då är du varmt välkommen med din ansökan!Övrig information
Intervjuer kommer att hållas löpande under rekryteringsprocessen.
Vid ett eventuellt erbjudande om anställning krävs utdrag ur belastningsregistret.https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Vi kommer även genomföra ett språktest i samband med rekrytering.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta rekryteringsansvarig för hantering av din ansökan.
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker samt vid eventuell intervju ha möjlighet att uppvisa giltig ID-handling. Vi har endast möjlighet att ta emot ansökningar via Varbi.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund. Vill du veta mer om hur det är att arbeta i Ale kommun? Läs mer här: https://ale.se/om-kommunen/jobba-i-ale-kommun.html
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.
Dina personuppgifter behandlas i Varbi under rekryteringsprocessen och i den utsträckning detta är nödvändigt för att uppfylla lagstiftningen. Ansökan raderas 24 månader efter avslutande av rekrytering. Om du har ett Varbi-konto kan du använda redigeringen av din profil för att radera, ladda upp och redigera information. Kontakta annars Ale kommun.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/573". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ale kommun
(org.nr 212000-1439) Arbetsplats
Socialförvaltningen Kontakt
Angela Wänqvist 0303-703000 Jobbnummer
9646134