Vi söker stödassistent till daglig verksamhet
2025-09-17
Omgivet av hav i tre väderstreck, med vacker natur och goda kommunikationer är Båstads kommun en modern idyll med fullskalig service. Vårt strategiska läge på Bjärehalvön med två järnvägsstationer, närhet till flygplats och motorväg gör oss dessutom till en attraktiv pendlingskommun och kreativ mötesplats för olika människor, erfarenheter och kompetenser.
Vår vision är att vara en förebild för ett friskt liv och hållbart entreprenörskap samt att attrahera människor som vill värna det sunda livet och utveckla kunskap, kultur och affärer. Båstads kommun är en attraktiv och utvecklande arbetsplats där vår värdegrund bygger på professionalism, arbetsglädje och respekt. Vi är en mängd olika verksamheter som tillsammans gör skillnad varje dag. Genom samarbete och utveckling samt kompetenta och engagerade medarbetare, ger vi god service till våra medborgare.Publiceringsdatum2025-09-17Arbetsuppgifter
Som medarbetare inom daglig verksamhet innebär att du deltar i det vardagliga arbetet tillsammans med deltagarna som har beviljats insatsen daglig verksamhet. Vi arbetar enligt en tydliggörande pedagogik som bygger på att göra omgivningen så tydlig och förutsägbar som möjligt.
Omvårdnadsuppgifter förekommer utifrån deltagarens behov. Varje deltagare har en individuell genomförandeplan. Tillsammans med övrig personal ansvarar du för planering, genomförande, utvärdering och utveckling av verksamheten. I arbetsuppgifterna ingår också dokumentation, såväl enskilt som tillsammans med övrig personal. Du förväntas delta aktivt i förändringsarbeten och förväntas arbeta lösningsfokuserat ur olika aspekter för deltagarnas bästa. Du ska bidra med att skapa meningsfullhet och trygghet för våra deltagare.
Arbetstiden är dagtid på vardagar och det innebär arbete på daglig verksamhet i både Förslöv och i Västra Karup.Kvalifikationer
För att arbeta som stödassistent inom LSS ser vi att du har gått vård- och omsorgs- eller barn- och fritidsprogrammet på gymnasiet.
Som medarbetare hos oss arbetar du med individen i fokus vilket gör att det är viktigt att du är lyhörd, har ett gott bemötande och har förmåga att ta initiativ. Du kommunicerar med både deltagare, kollegor, chef och anhöriga vilket gör att du behöver ha förmåga att sätta dig in i någon annans situation/perspektiv. Som kollega förväntas du kunna samarbeta och bidra till en god arbetsmiljö där alla medarbetare tar ansvar och stöttar varandra.
Körkort (manuellt) är ett krav.
Urval och intervjuer sker löpande. Välkommen med din ansökan!
Som en del i vårt hälsofrämjande arbete erbjuder vi friskvårdsbidrag. Rökfri arbetstid tillämpas. Båstads kommun är en del av Familjen Helsingborg och genom det finns samarbetsområden för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte i regionen.
Kommunala avtal gäller. Med en tillsvidareanställning följer en skyldighet att krigsplaceras i Båstads kommun. För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald.
Som en del i anställningsprocessen har vi som rutin att ta registerutdrag ur polisens belastningsregister. Detta innebär att vi kommer att begära ett registerutdrag från dig innan anställning .Du beställer själv registerutdraget från Polisen och blanketten heter Kontroll av egna uppgifter. Blanketten hittar du på följande webbadress: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
Polisens handläggningstid kan vara upp till två veckor - beställ gärna ditt registerutdrag redan idag.
Fackliga representanter nås via respektive fackförbunds webbplats.
Sista dag att ansöka är 2025-10-05
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Båstads kommun
Enhetschef
9512650