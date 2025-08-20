Vi söker Stockholms trevligaste fotograf!
Exakta Photo AB / Foto- och filmjobb / Stockholm Visa alla foto- och filmjobb i Stockholm
2025-08-20
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Exakta Photo AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Huddinge
eller i hela Sverige
Fotograf, ett drömyrke för dig?
• Bra, för vi behöver dig omgående.
Vi söker nu fler fotografer till vår fotografkår i Stockholm med omnejd. Exakta Photo är Sveriges bästa skolfotoleverantör med mer än 60 års erfarenhet. Exakta Photo finns i hela Sverige och tillsammans fotograferar vi 900 000 elever varje år.
Vi söker dig med ett genuint fotointresse som vill kombinera det med ett kul arbete bland barn och ungdomar. Vi värdesätter dina goda egenskaper som social förmåga, och att kunna jobba med eget ansvar under ordning och reda. Men även en estetisk "blick" för bild och form. Erfarenhet från barn- och ungdomsverksamhet är en stor merit.
Du kommer att få tillgång till en digital fotoutrustning, vilket kräver god datorvana. Vi erbjuder dig en professionell skolfotoutbildning v35 i Nyköping men även en onlinekurs innan vi ses.
Tjänsten kräver att du har körkort samt tillgång till bil.
Arbetsperiod i första hand v35 till v41.Tidigare branscherfarenhet inom foto/skolfoto är inget krav men är självklart en merit. Vi ser gärna ett samarbete med redan etablerade fotografer.
Passa på att söka till vår glada fotografkår och berätta lite om dig själv samt bifoga ditt Cv och gärna några bilder. (Eller länk).
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Exakta Photo AB
(org.nr 559259-3866) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Fotoansvarig
Thomas Attervall thomas.attervall@exaktaphoto.se 0706-10 97 66 Jobbnummer
9468233