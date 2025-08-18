Vi söker stiftsingenjör
2025-08-18
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Linköpings Stift i Linköping
, Vadstena
eller i hela Sverige
Linköpings stiftsorganisation utökar stödet till församlingarnas fastighetsförvaltning och söker därför ytterligare en stiftsingenjör till vårt team med antikvarier, klimatstrateger, energiingenjör och landskapsingenjör.
Vi erbjuder arbete i en stimulerande arbetsmiljö med intressanta arbetsuppgifter och goda kollegor, hälsofrämjande åtgärder, goda möjligheter till kompetensutveckling samt flexibilitet att kunna förena arbete och privatliv.
Uppdraget
Som stiftsingenjör har du en strategisk och rådgivande roll med att främja församlingar och pastorat i förvaltningen av deras fastigheter. Du ger konkret stöd vid upphandling, projektledning och besiktning. Tjänsten innebär även proaktivt stöd vad gäller planering av vård- och underhåll på främst kyrkobyggnader och att medverka i i handläggningen och uppföljningen av vård- och underhållsprojekt som finansieras av kyrkoantikvarisk ersättning (KAE). Varje församling och pastorat ska ha en fastställd lokalförsörjningsplan och där är din uppgift att stötta med exempelvis råd och utbildning. Du är också med då stiftet utövar tillsyn genom sk biskopsvisitationer och statusbesiktigar kyrkor och andra fastigheter.Publiceringsdatum2025-08-18Kvalifikationer
Du har högre utbildning och minst fem års erfarenhet inom fastighetsförvaltning/byggprojektledning/projektering.
Du är intresserad av arbete med kulturhistoriskt värdefulla byggnader, erfarenhet av detta är meriterande.
Du har erfarenhet av att genomföra och planera utbildningsinsatser.
Du har erfarenhet av rådgivande och stödjande arbete.
Tjänsten innebär en strategisk och rådgivande roll och du bör därför vara pedagogisk, lyhörd och utåtriktad. Du ska ha god förmåga att kommunicera brett med såväl experter som lekmän.
Du talar och skriver väl och har en god administrativ förmåga.
Erfarenheter av fastighetsstrategiskt- och fastighetsekonomiskt arbete är meriterande.
Vi arbetar aktivt med klimatomställning och vår stiftsstyrelse har antagit Svenska kyrkans färdplan för klimatet. Det är meriterande att ha erfarenhet av energieffektiviseringsarbete samt att minska klimatpåverkan vid ny- och ombyggnad.Dina personliga egenskaper
Du har ett personligt driv och entusiasm för dina frågor.
Du tycker om att arbeta i en coachande roll och har lätt för att etablera goda relationer.
Du förmår arbeta både självständigt och i grupp.
Du håller dig a jour med utvecklingen.
Du trivs i ett arbete som innehåller kontakter med många olika människor och aktörer.
Du jobbar gärna både strategiskt med proaktivt stöd och praktiskt genom att exempelvis upprätta en underhållsplan.
Du delar gärna med dig av din kunskap, idéer och nätverk.
Omfattning och placering
Tjänsten omfattar heltid, 100%, och är en tillsvidareanställning. Provanställning kan komma att tillämpas. Tjänsten är placerad på Linköpings stiftskansli och enheten Fastighet, miljö och kulturarv med Emelie Malmborg som chef. Arbetet sker i huvudsak på plats på stiftskansliet i Linköping och innefattar resor främst inom stiftet.
När vi anställer lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper och förmågor. Som en del i urvalsprocessen kan säkerhetsprövning och tester komma att användas.
I tjänsten företräder du arbetsgivaren såväl som Svenska kyrkan, vi lägger därför stor vikt vid att du delar kyrkans värderingar i ord och handling.
Tillträde: 1/1-2026 eller enligt överenskommelse.
Om Linköpings stift
Linköpings stift är en av Svenska kyrkans 13 regionala enheter och omfattar norra Småland och Östergötland. Stiftets uppgift är att stötta de 102 församlingarna i området och att förvalta kyrkans tillgångar. Biskop i Linköpings stift är Marika Markovits.
I Linköpings stift finns 225 kyrkor och 19 kapell byggda före år 1940. Dessutom 38 yngre kyrkor och kapell, varav 5 åtnjuter särskilt skydd med tillståndsprövning enligt Kulturmiljölagen. Till detta kommer alla begravningsplatser och kyrkliga inventarier.
Sista dag att ansöka är 2025-09-11
Linköpings stift, Box 1367, 581 13 LINKÖPING
E-post: linkopingsstift@svenskakyrkan.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings Stift
(org.nr 252010-0021), https://www.svenskakyrkan.se/linkopings-stift
Ågatan 65 (visa karta
)
582 22 LINKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kansli Kontakt
Enhetschef
Emelie Malmborg Emelie.malmborg@svenskakyrkan.se 013-24 26 91 Jobbnummer
9462690