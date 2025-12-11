Vi söker starka containerlossare

Boxflow Staffing Syd AB / Lagerjobb / Göteborg
2025-12-11


Om tjänsten Arbetet passar dig som har en annan sysselsättning (arbete eller studier) på minst 50%. Du behöver vara tillgänglig för arbete minst 3 dagar i veckan, Arbetet avser främst dagtid måndag-fredag och sker även i frysmiljö.
Vanligt förekommande arbetsuppgifter

Containerlossning

Truckkörning

Sortering av gods

Profil & Bakgrund Vi tror att detta arbete passar dig som har en god samarbetsförmåga, är flexibel och trivs bra med monotona arbetsuppgifter. Som person ser vi att du är noggrann, snabb och serviceinriktad. Det är meriterande om du har truckkort och/eller körkort. Du ska kunna hantera högt tempo, tunga lyft och kylig miljö då det ofta förekommer uppdrag ute hos kund på våra fryslager.
Rekryteringsprocess och ansökan
Under rekryteringsprocessen genomförs bakgrundskontroll gällande brottmål. Du får själv ta del av resultatet och helt frivilligt att delge det med rekryterare. Mer information ges under processens gång.
Om Boxflow
Boxflow grundades 2018 och har verksamhet i Halmstad, Göteborg, Stockholm, Västerås Helsingborg, Malmö, Kristianstad och Perstorp. Boxflow erbjuder tjänster inom Tredjepartslogistik, Consulting inom logistik samt uthyrning av personal inom logistik och industri. Boxflow har haft en stadig tillväxt sedan start och beräknas omsätta över 500 miljoner 2025 med fler än 1100 anställda.

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-30
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Boxflow Staffing Syd AB (org.nr 559196-2211), https://www.boxflow.com/

Arbetsplats
Boxflow

Kontakt
Caroline Dysenius
caroline@boxflow.com

Jobbnummer
9639476

