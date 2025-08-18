Vi söker ställföreträdande kassachef
2025-08-18
Som stf kassachef kommer du att ha en viktig roll i kassan. Du säkerställer att driften i kassalinjen fungerar effektivt och att alla processer kring raster, rotation och arbetsfördelning är väl genomförda. Du är ansvarig för att optimera kassaarbetet, upprätthålla ordning och struktur, samt för att säkerställa att våra medarbetare känner sig både stöttade, motiverade och följer de riktlinjer som vi har. Du är en ledare som är en närvarande och inspirerande förebild som hjälper ditt team att utvecklas.
I rollen ingår det även ett ansvar för den administrativa sidan av kassaarbetet.
Vi söker en person som tar ansvar för att säkerställa en stabil och produktiv arbetsmiljö, där både medarbetare och kunder trivs. Din förmåga att leda genom exempel, och samtidigt hålla ett öga på detaljer och processer, är avgörande för att rollen ska vara framgångsrik.
Vem är du?
Du har lång erfarenhet av kassaarbete inom livsmedelshandeln och har arbetat som kassaledare eller haft en annan ledande roll.
Du är en trygg, strukturerad och resultatorienterad ledare som har förmågan att coacha och utveckla medarbetare.
Du är van vid att ta ansvar för både den dagliga driften och administrativa uppgifter.
Du är lösningsorienterad, flexibel och trivs i en dynamisk arbetsmiljö.
Du har ett starkt engagemang för både medarbetare och kunder och har förmågan att balansera operativt ansvar med ledarskapsansvar.
Vi erbjuder dig:
En central och varierande roll i ett växande företag där du får möjlighet att ta stort ansvar.
En trygg anställning med kollektivavtal.
Ett arbetsklimat där vi värdesätter lagarbete och där laget alltid står före jaget.
Personalrabatt och andra förmåner.
Meriterande:
Har arbetat på ICA och har god kunskap om ICA 's system såsom aob, minbutik och system kopplat till kassan
Utbildning i ledarskap
Anställningstyp: Provanställning 6 månader, deltid 38h/v
Arbetstider: Dag, kväll och helg
Lön: Enligt kollektivavtal + ansvarstillägg
Vi ser fram emot att höra från dig och att du blir en del av vårt fantastiska team på ICA Maxi Bromma. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
ICA Maxi Bromma, som öppnade i mars 2021, är en av de snabbast växande butikerna i branschen, med en imponerande butiksyta på 11.000 kvadratmeter. Vi är stolta över att erbjuda en arbetsplats där vi värdesätter medarbetare och deras engagemang. Tillsammans bygger vi en framgång och skapar en arbetsplats där både medarbetare och företag kan växa.
