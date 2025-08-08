Vi söker specialpedagog till Kungsmadskolan
2025-08-08
Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill göra nytta för dem vi är till för! Växjö kommun är Kronobergs största arbetsgivare som varje dag, året runt, arbetar för våra invånare, företag och besökare. Tillsammans skapar vi en hållbar morgondag och en attraktiv kommun att bo, leva och verka i - idag och i framtiden. Det innebär ett arbete där vi utmanar oss att tänka nytt, lära och utvecklas med varandra. Vill du vara en del i ett stort sammanhang där du får vara med och göra skillnad på riktigt? Välkommen till oss på Växjö kommun!Publiceringsdatum2025-08-08Arbetsuppgifter
Som specialpedagog på Kungsmadskolan kommer huvudfokus ligga på att arbeta med elever i behov av särskilt stöd. Du kommer också ansvara för att samordna och utveckla vår stödverksamhet inom ämnena svenska, engelska och matematik och leda vårt resursteam.
Du kommer tillhöra enhet 6 som innefattar Hotell och turismprogrammet och Restaurang och livsmedelsprogrammet.
Som specialpedagog arbetar du i nära samarbete med övriga specialpedagoger, lärare och rektor och bidrar till att skapa tillgängliga lärmiljöer för alla elever. Du stödjer och handleder lärarna i arbetet med att anpassa lärmiljön samt att utforma extra anpassningar. Du arbetar med utredningar, kartläggningar och uppföljningar av elevers behov samt kan undervisa elever i behov av särskilt stöd individuellt eller i grupp.
En viktig del av uppdraget är att ingå i enhetens elevhälsoteam. I arbetet ingår också handledning av lärare på individ- grupp- organistionsnivå och andra specialpedagogiska uppgifter.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad specialpedagog och legitimerad lärare för gymnasiet. Ange i ansökan vilka ämnen din behörighet avser.
Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av arbetsuppgifterna och det är meriterande om du har erfarenhet av att ha arbetat specifikt mot gymnasiet.
Som person är du flexibel, tydlig och strukturerad. Du har god samarbetsförmåga, är lyhörd och har lätt för att kommunicera och skapa goda relationer med elever och vårdnadshavare.
ÖVRIGT
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.
Som tillsvidareanställd blir du som regel krigsplacerad i vår organisation.
Det kan bli aktuellt med löpande intervjuer så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.
Ansökan sker enbart via Offentliga jobbs rekryteringsverktyg (www.offentligajobb.se).
Medtag utbildningsbevis och eventuell yrkeslegitimation vid intervju. För att bli aktuell för anställning behöver du visa två utdrag från belastningsregistret innan du anställs. Beställning av utdrag ur belastningsregistret kan göras på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
och du ska använda dels det som heter Arbete inom skola eller förskola (442.5) samt Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret (442.3).
För interna kandidater kan det bli aktuellt med annat tillträdesdatum. För mer information se Beslut gällande tidpunkt för byte av enhet vid rekrytering av intern kandidat inom utbildningsförvaltningen på intranätet.
Till bemannings- och rekryteringsföretag eller till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "UTBF 258/25".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Växjö Kommun
(org.nr 212000-0662), https://www.vaxjo.se/sidor/forskola-och-skola.html Arbetsplats
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen Kontakt
rektor
Jonas Edh 0470-417 35
9451205