Vi söker Specialpedagog till Källeskolan
Skara kommun, Barn och utbildningsförvaltningen / Speciallärarjobb / Skara Visa alla speciallärarjobb i Skara
2026-06-22
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Vi skapar förutsättningar för lärande och utveckling med fokus på kunskap för hela livet. Hos oss sker skol- och undervisningsförbättring genom intern samverkan och i samarbete med akademin och samhället. Förvaltningen ansvarar för utbildning från förskola till vuxenutbildning samt driver ett unikt hus för ungdomars aktiva fritid.
Vill du ha ett av skolans mest meningsfulla och utvecklande uppdrag? Hos oss får du vara med och skapa ett lustfyllt lärande – varje dag!
Vi befinner oss i en spännande utvecklingsfas och stärker nu vår organisation genom att utöka med ytterligare en specialpedagog. Tillsammans med skolans nuvarande specialpedagog blir du en nyckelperson i att vidareutveckla vårt specialpedagogiska arbete.
Källeskolan är en centralt belägen skola i Skara med ca 300 elever. Skolan har ett välutbyggt elevhälsoteam som arbetar över hela skolområdet med att skapa en likvärdig skola, där alla elever ges förutsättningar att nå goda resultat.
På skolan finns tre arbetslag (F-3, 4-6 samt fritids), årskursteam för respektive årskurs och två fritidsavdelningar. Förutom klasslärare finns Sva-lärare och speciallärare samt elevhälsoteam på plats alla dagar. Vi har erfaren personal som tillsammans med eleverna skapar en bra miljö för lärande genom ett gemensamt förhållningssätt och gemensamma ordningsregler. Våra elever har tillgång till en stor skolgård och med skolans centrala läge tillgång till närliggande idrottsplats och grönområden, som främjar fysisk aktivitet och kreativ utomhusvistelse. Skolans värdeord trygghet, lärande och motivation genomsyrar hela dagen.
Arbetet innebär
Som specialpedagog arbetar du för att extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram genomförs, följs upp, utvärderas och dokumenteras enligt lagkrav och styrdokument. Att jobba med pedagogiska utredningar och kartläggningar är en del av det specialpedagogiska uppdraget.
Du fungerar som samtalspartner och rådgivare i specialpedagogiska frågor gentemot kollegor, vårdnadshavare och rektor samt arbetar elevnära med elever i behov av särskilt stöd i klassrummet eller i mindre sammanhang. Du är delaktig i att systematiskt förbättra lärmiljöerna för högre måluppfyllelse.
Du ingår i skolans utvecklingsgrupp tillsammans med skolledning och förstelärare där skolutveckling och kvalitetsarbete är centralt. Du blir också en del av ett centralt nätverk med övriga specialpedagoger i förvaltningen.
Vem är du?
Du trivs i samarbete och vill bidra till vår teamkänsla – både i nära samarbete med din specialpedagogkollega och med övriga på skolan.
Du verkar för att skapa en positiv lärandesituation med fokus på att främja god hälsa där alla elever kan lyckas utifrån sina förutsättningar. I samråd med elevhälsoteamet arbetar du även för att relevanta åtgärder sätts in för elever i behov av ytterligare stöd. För oss är förmågan till goda relationer i kombination med goda ämneskunskaper vår framgångsfaktorPubliceringsdatum2026-06-22Kvalifikationer
Specialpedagogexamen
Du är en trygg pedagogisk ledare med
God förmåga att samarbeta och samverka med elever, vårdnadshavare, rektorer och kollegor samt andra instanser.
God förmåga att självständigt strukturera, planera, organisera och följer upp det pedagogiska arbetet.
God förmåga att formulerar dig väl i tal och skrift.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet
Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde till 26-09-01 eller enligt överenskommelse.
Urval, intervjuer och tillsättning kan komma att ske löpande under ansökningstiden så välkommen med din ansökan redan idag!
Registerutdrag
Arbetsgivaren har en rätt och i många fall en skyldighet att ta del av utdrag från belastningsregister. Skyldigheten för arbetsgivaren inträffar i arbeten där medarbetaren kommer att ha kontakt med barn och ungdomar. Blir du aktuell för tjänsten ska du kunna lämna in ett registerutdrag från Polisens belastningsregister. Blankett för att beställa ett registerutdrag finns att ladda ner från Polisens webbplats: Belastningsregistret - begära utdrag | Polismyndigheten (polisen.se)
Förmåner
Med Skara kommun som arbetsgivare får du ett friskvårdsbidrag, i många roller tillämpar vi flexibel arbetstid med goda möjligheter till distansarbete och tillitsbaserad ledning och styrning. Vi har under flera år arbetat strategiskt med hållbart yrkesliv, som betyder att vi kan erbjuda en arbetsplats där det finns goda utvecklingsmöjligheter, balans mellan fritid och arbete och hållbarhet genom hela arbetslivet. Vi förstår att kompetensutveckling är en viktig del för att du ska trivas i takt med samhällets förändringar.
Om Skara kommun
I Skara kommun arbetar ungefär 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge våra invånare så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, parker, kost, miljö, kultur, fritid och mycket mer. Vi arbetar tillsammans mot FN:s globala mål, som handlar om social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.
Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes. Vi tar enbart emot ansökningar digitalt via vårt rekryteringsprogram Varbi. Använd knappen längst ned i annonsen. Har du skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen.
I samband med rekrytering har du som arbetssökande rätt att få information om ingångslön, ingångslöneintervall och relevanta bestämmelser som gäller för den aktuella tjänsten, läs mer här.
Vill du veta mer om Skara kommun, kan du hitta information på www.skara.se
Skara kommun är en del av Skaraborg, vill du veta mer om livet i Skaraborg, läs här Livet i Skaraborg Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skara Kommun
(org.nr 212000-1702), http://www.skara.se/kommun--politik/jobba-hos-oss/lediga-jobb.html
Bommagatan 13 (visa karta
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532 88 SKARA Arbetsplats
Skara kommun, Barn och utbildningsförvaltningen Jobbnummer
9971727