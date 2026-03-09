Vi söker sotare och lärling - ta chansen!
2026-03-09
Vill du ha ett rörligt arbete, på höga höjder och med stolta traditioner? Är du praktiskt lagd och vill ha en framtid hos oss? Då ska du fortsätta läsa nu!
Vi växer och söker medarbetare till västkusten, framför allt till Halmstad. Vi är en verksamma på sex orter med omnejd: Halmstad, Hylte, Laholm, Varberg, Falkenberg, Mark och Kungsbacka. Du anställs i Halmstad. Vid behov kan det bli arbete också i angränsande kommuner.
Hos oss har du möjligheten att komma in i en organisation där karriärmöjligheterna är stora och arbetet omväxlande. Du får känslan av det lilla bolaget, men tryggheten från den stora organisationen. Våra bolag ingår i SoVent Group, Sveriges ledande aktör inom sot- och ventilation. Tillsammans är vi över 540 kompetenta medarbetare och 44 bolag. Vi har en egen akademi där vi utbildar våra medarbetare inom sot- och ventilation men också ledarskap och ekonomi för de som är intresserade.
Vad kommer du att jobba med?
• Traditionell sotning
• Ventilationsrengöring
• Inomhusklimat i alla dess former
Som skorstensfejare eller lärling är du en viktig del i vår verksamhet och fortsatta resa. Är du utbildad skorstensfejare med erfarenhet kommer du snabbt ut och jobbar självständigt. Är du lärling kommer du första tiden jobba med en erfaren kollega. För dig som vill finns goda utvecklingsmöjligheter.
Vem är du?
• Du är engagerad och positiv
• Du tar egna initiativ och är driven
• Du trivs i arbetsgruppen och bidrar till bra stämning
• Du är intresserad av yrket, vill lära dig och har ett praktiskt handlag
• Du har B-körkort för manuell växellåda
Vad är det bästa med att jobba hos oss?
• Ett varierat yrke med fina utsikter från höga höjder
• Bra utvecklingsmöjligheter
• Trygghet i en större organisation
• Hög servicenivå med målet att ge kunden den bästa inomhusmiljön
• Moderna verktyg och arbetssätt
Passar du in på beskrivningen?
Ansök snabbt och enkelt - redan idag! Du ansöker med CV och vi utvärderar löpande. Rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Sista ansökningsdag är 19:e april. Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta mig på uppgifterna nedan!Publiceringsdatum2026-03-09Kontaktperson för detta jobb
Benny Johansson benny@sotare.com
0703711207 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare The We Select Company AB
(org.nr 556841-1671), https://www.sotare.com/
Industrivägen 17 (visa karta
)
302 41 HALMSTAD Arbetsplats
Sotare.com Halmstad Jobbnummer
9786272