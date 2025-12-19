Vi söker sommarvikarier till larmcentralen i Luleå!
2025-12-19
Är du student eller söker extra sysselsättning under vår och sommar 2026 samt har intresse för samhällsnyttigt arbete? Vi på Careium söker medarbetare som vill arbeta som sommarvikarier på vår larmcentral i Luleå, där även möjlighet finns till att arbeta deltid innan och efter sommaren. Som larmoperatör är du en viktig del i att säkerställa att äldre och personer med funktionsnedsättning får snabb och trygg hjälp när de behöver det.
Om Careium
Careium är ett svenskt företag med lång erfarenhet av trygghets- och välfärdsteknologi. Sedan 1970-talet har vi utvecklat tjänster och produkter som bidrar till ökad trygghet och självständighet för seniorer.
Vi driver flera larmcentraler i Europa och två i Sverige, varav en nyligen etablerad i Luleå. Våra larmoperatörer arbetar dygnet runt, året om, och följer tydliga rutiner för att ge professionellt stöd till brukare, kommuner och vårdgivare.
Careiums ambition är att vara marknadsledande på välfärdsteknik i Europa, samtidigt som vi skapar en bättre vardag för våra seniorer och bidrar till en hållbar utveckling. Hos oss möts vård och teknik, och tillsammans skapar vi trygghet för tusentals människor varje dag. Publiceringsdatum2025-12-19Dina arbetsuppgifter
Som larmoperatör arbetar du med att:
• Ta emot och hantera inkommande trygghetslarm enligt gällande rutiner och riktlinjer
• Bedöma behov, ge råd eller förmedla larmet vidare utifrån situationens art
• Arbeta i våra digitala system och följa fastställda arbetsprocesser
• Samarbeta med kollegor, kommuner och andra vårdaktörer
Arbetet är skiftbaserat dag och kväll, samt innebär tjänstgöring varannan helg. Arbetstiderna kan infalla sig mellan 06.00-23.00 beroende på skift.
Vem söker vi?
Vi söker dig som vill arbeta med att hjälpa andra samt bidra med trygghet och stöd till våra användare. Du har ett tryggt och professionellt bemötande och känner dig bekväm med att kommunicera via telefon. I arbetet är du strukturerad, följer rutiner och kan behålla lugnet även i pressade eller akuta situationer. Du trivs med ett koncentrerat arbetssätt och har lätt för att fokusera under längre pass. Då rollen är administrativ behöver du vara van vid att arbeta i digitala system och hantera datorer i ditt dagliga arbete.
Det är meriterande om du studerar till ett vårdyrke eller har erfarenhet inom vård och omsorg. Alternativt om du studerar en teknisk utbildning med intresse för välfärdsteknologi.
Vi erbjuder
Hos oss får du arbeta i ett ljust och nyrenoverat kontor i centrala Luleå, omgivet av kollegor som värdesätter samarbete och en god arbetsmiljö. Vi erbjuder en 36-timmars arbetsvecka och omfattas av kollektivavtal (Vision). Vi bjuder även på frukost varje onsdag och erbjuder betald friskvårdstimme för att gynna våra medarbetares fysiska hälsa.
Anställningsform
Vi söker medarbetare som vill arbeta heltid på schema under sommarperioden, där vi gärna ser att du har möjlighet att arbeta extra under våren för att hinna komma in i arbetet.
Övrig information
I denna rekryteringsprocess tillämpar vi personlighetstest. På grund av verksamhetens känsliga natur kommer vi be dig att visa belastningsutdrag i samband med intervju.
Annonsen kan komma att tas ner innan sista ansökningsdatum då vi rekryterar löpande. Under perioden 22/12 2025-7/1 2026 hanteras inga ansökningar på grund av semester.
Observera att vi kommer prioritera ansökande som kan arbeta majoriteten av sommarperioden. Ersättning
