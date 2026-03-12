Vi söker sommarvikarier till gruppbostad LSS
Haninge Kommun / Behandlingsassistentjobb / Haninge Visa alla behandlingsassistentjobb i Haninge
2026-03-12
, Ödeshög
, Hjo
, Vadstena
, Boxholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Haninge Kommun i Haninge
, Stockholm
eller i hela Sverige
Har du idéer för framtiden och drivs du av utmaningar? I Haninge får du utvecklas tillsammans med trygga kollegor som vill göra skillnad redan idag. Just nu pågår ett av de mest ambitiösa förändringsarbetena i vår kommuns historia. Vi bygger en ny stad, cirka 20 minuter från Söder. Följ med på vår resa.
Välkommen att utvecklas med oss
Till Socialförvaltningen söker vi nu Stödpedagoger för sommarvikariat till utförande verksamhet inom funktionsnedsättning/gruppbostad.
Tycker du om att skapa förutsättningar och god livskvalité för personer med LSS-insatser och att arbeta för att de ska få ett mer självständigt liv? Är du engagerad och kan arbeta med motivation och aktivt deltagande?
Ditt uppdrag
I tjänsten arbetar du i ordinarie verksamhet med uppdrag att arbeta med kvalitet och helhetssyn, brukarfokus, utveckling och samordning utifrån LSS-lagstiftningens, goda levnadsvillkor för den enskilde i form av delaktighet och självständighet. Vi arbetar aktivt för att tillvarata ny teknik som en del i arbetet med självständighet och delaktighet för brukarna.
Som stödpedagog är du med och planerar, leder och utvärderar det pedagogiska arbetet samtidigt som du ingår i det vardagsnära arbetet med att ge brukarna stöd i deras dagliga livsföring. Du arbetar självständigt med att exempelvis utveckla arbetssätt kring dokumentation, kartläggning och handlingsplaner, stöttar och vägleder kollegor i olika delar av arbetet, och ser till att evidensbaserade arbetssätt och digitala hjälpmedel används för att öka kvaliteten i verksamheten.
Du arbetar aktivt med att sprida kunskap om hur arbetet kring tydliggörande pedagogik kan utformas och har kunskap om metoder som syftar till att göra brukarna delaktiga i stödinsatsernas utformning. Det är viktigt att du som person är lugn och stabil och kan skapa goda relationer.
Verksamheterna ligger i Tungelsta, Vega och i Västerhaninge.
Det här söker vi hos dig
För att vara aktuell för tjänsten ska du ha en slutförd yrkesutbildning som stödpedagog, fördjupad kunskap inom verksamhetsområdet, funktionsvariationer, kunskap om lagstiftning, IBIC, MI, tydliggörande pedagogik, alternativ- och kompletterande kommunikation (AKK), lågaffektivt bemötande, goda IT-kunskaper och god svenska.
Du har en god samarbetsförmåga, är kommunikativ, självgående, har ett helhetsperspektiv och är reflekterande i din roll. Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Vid anställning kommer vi att be om utdrag ur polisens belastningsregister samt ID-kontroll.
Arbetstiden är förlagd varannan helg, dag- och kvällstid.
Har du frågor om tjänsten kontakta:
Rebecca Fredriksson- Verksamhetschef- Telefon: 08-606 87 18 rebecca.fredriksson@haninge.se
Felicia Palmgren- Verksamhetschef- Telefon: 08-606 81 57 felicia.palmgren@haninge.se
Gå gärna in på vår hemsida för att läsa mer om vår verksamhet: www.haninge.se
Välkommen med din ansökan!
I den här rekryteringen har vi redan gjort våra val av annonskanaler och samarbetspartners. Vi undanber oss vänligt men bestämt all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer.
Anställning kan ske först efter att ett godtagbart registerutdrag från Polisens erhållits.
Haninge kommun ser mångfald som en styrka och välkomnar alla sökande. Vår kompetensbaserade rekryteringsmetodik syftar till att fokusera på individens kompetens och därigenom även motverka diskriminering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/165". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Haninge kommun
(org.nr 212000-0084) Arbetsplats
Socialförvaltningen, Funktionshindersomsorg, Boende, hälso- och sjukvård Kontakt
Felicia Palmgren 08-6068157 Jobbnummer
9792594