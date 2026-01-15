Vi söker sommarvikarier omsorgsförvaltningen 2026
Hos oss får du chansen att bidra på riktigt för Borlängebon och hela kommunen.
Oavsett var du befinner dig i livet - i början av din karriär, mitt i arbetslivet eller mot slutet - är detta en möjlighet att göra något meningsfullt, samla värdefulla erfarenheter och möta människor du kommer att minnas länge.
Våra engagerade medarbetare gör ett fantastiskt jobb året runt och nu behöver de få sin välförtjänta semester. Det är här du kommer in i bilden!
För oss är vår värdegrund central i allt vi gör:
* Jag finns här för Borlängebon - vi arbetar för att ge stöd, trygghet och omtanke.
* Jag gillar utmaningar - vi ser varje dag som en möjlighet att växa och göra skillnad.
* Jag möter varje människa med öppenhet - vi bemöter alla med respekt, nyfikenhet och förståelse.
Vi söker nu sommarvikarier till två olika verksamhetsområden inom Borlänge kommun.
Publiceringsdatum2026-01-15Arbetsuppgifter
Funktionshinderomsorg
Inom funktionshinderomsorgen arbetar vi med barn, ungdomar och vuxna som omfattas av LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade). Arbetet innebär att ge stöd i vardagen och bidra till en trygg, meningsfull och självständig tillvaro.
Korttidsvistelse
Du arbetar med barn och ungdomar med olika funktionsnedsättningar. Arbetsuppgifterna omfattar vardagsstöd, aktiviteter, personlig hygien, matlagning och städning. Utmanande beteenden kan förekomma och bemöts med ett lugnt och respektfullt förhållningssätt. Arbetet är aktivt och sker både självständigt och tillsammans med kollegor.
Arbetstid: Dygnets alla timmar, alla dagar i veckan
Grupp- och servicebostäder
Du ger stöd till personer med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar i deras hem och närmiljö. Arbetet är socialt och pedagogiskt och syftar till att stärka individens självständighet. Personlig omvårdnad och vardagsrutiner ingår.
Arbetstid: Dygnets alla timmar, alla dagar i veckan
Personlig assistans
Som personlig assistent ger du stöd i vardagen, vid aktiviteter och i hushållssysslor samt personlig hygien. Ensamarbete är vanligt.
Arbetstid: Dygnets alla timmar, alla dagar i veckan
Daglig verksamhet
Du ger pedagogiskt och socialt stöd i brukarnas dagliga aktiviteter och bidrar till meningsfull sysselsättning.
Arbetstid: Dagtid, måndag-fredag
Ledsagare
Du stöttar brukare i att delta i aktiviteter utanför hemmet, till exempel promenader, fritidsaktiviteter eller kulturupplevelser.
Arbetstid: Dag, kväll och helg
Äldreomsorg
Särskilt boende, här arbetar du på ett äldreboende utifrån ett rehabiliterande förhållningssätt med personer som är i stort behov av vård och omsorg dygnet runt. Vi har även växelvård för personer som behöver regelbunden avlastning och hjälp, samt korttidsboende som är ett tillfälligt boende för personer som har svårt att klara sig själv efter en sjukhusvistelse.
Ordinärt boende, här arbetar du i en hemtjänstgrupp och ger stöd och hjälp i hemmet till våra Borlängebor. Våra brukare är främst äldre, men alla åldrar kan få hjälp. I hemtjänsten ingår även nattpatrull och dagverksamhet.
Övergripande arbetsuppgifter för äldreomsorgen: Ge personlig omvårdnad som t ex hjälp vid toalettbesök, hygien, städning, tvätt, förflyttningar, på- och avklädning, läkemedelshantering och måltider. Arbetet består även av social omsorg såsom att umgås och stimulera de äldre till en trivsam dag med olika aktiviteter.
Arbetstid: Dag, kväll, natt och helgKvalifikationer
* Minst 18 år
* Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
* Förmåga att dokumentera enligt verksamhetens krav
* Bekväm med att arbeta med både kvinnor och män
* Utdrag ur polisens belastningsregister krävs vid anställning
Meriterande (beroende på verksamhet)
* Pedagogisk, omvårdnads- eller undersköterskeutbildning
* Erfarenhet av arbete inom funktionshinderomsorg eller äldreomsorg
* Erfarenhet av demensvård, korttidsboende eller personlig assistans
* Utbildning i lågaffektivt bemötande
* Delegerade vårduppgifter
* Körkort
* Kunna cyklaDina personliga egenskaper
Stor vikt läggs vid dina personliga egenskaper, som att du har en god människosyn, är lyhörd, empatisk ansvarsfull och flexibel. Du gillar att arbeta både självständigt och i grupp.
ÖVRIGT
I samband med intervju behöver du som kandidat uppvisa bevis om medborgarskap i Sverige/EU/EES eller giltigt arbets- uppehållstillstånd.
För den som erbjuds anställning krävs utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister. Ta med detta till intervjun. Ansök direkt, då handläggning kan ta flera veckor:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/hvb-hem/https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Intervjuer sker löpande och tjänsterna kan tillsättas innan ansökningstiden gått ut, ansök därför redan idag!
Vi ser fram emot att läsa just din ansökan!
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Borlänge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via länken digitalt och inte på annat sätt.
