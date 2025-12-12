Vi söker sommarvikarier natt till Sundbo
Statens institutionsstyrelse / Behandlingsassistentjobb / Fagersta Visa alla behandlingsassistentjobb i Fagersta
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
SiS ungdomshem Sundbo utanför Fagersta tar emot icke skolpliktiga pojkar med psykosocial problematik samt kriminalitet och missbruk. Vi har i uppdrag att bedriva vård för ungdomar med särskilda vårdbehov och tar emot pojkar som har dömts till sluten ungdomsvård (LSU). Publiceringsdatum2025-12-12Dina arbetsuppgifter
Passa på att prova ett intressant sommarvikariat på SiS ungdomshem Sundbo.
Som behandlingspersonal nattetid är du under din arbetstid direkt underställd enhetschef för natt organisationen. Du har arbetstid under ditt arbetspass och skall vara ständigt vaken.
Du ansvarar för att upprätthålla säkerhet och brandskydd under nattetid och samtidigt ansvara för tillsynen av ungdomar.
Andra arbetsuppgifter kan vara:
• Lokalvård
• Dokumentation i journalsystem (KAJ)
• Medicindelning
• Vara behjälplig vid diverse kvällsrutiner samt läggning
• Vara behjälplig med diverse morgonrutiner samt förbereda frukost
Som sommarvikarie på SiS kommer du att genomgå en anpassad introduktionsutbildning för att rusta dig inför ditt uppdrag.Kvalifikationer
Du ska ha:
• Lägst 2-årig eftergymnasial utbildning vid folkhögskola eller yrkeshögskola (KY/YH) eller annan utbildning som motsvarar detta. Utbildningen ska vara inriktad mot socialt arbete, socialpedagogik, beteendevetenskap eller annat relevant ämnesområde.*
• B- körkort
• God svenska i tal och skrift
Meriterande:
• Erfarenhet från klientnära befattningar på Kriminalvården, t.ex. Kriminalvårdare
• Väktarutbildning
• Erfarenhet från klientnära befattningar på Migrationsverket, t.ex. handläggare på Förvaret
• Utbildning inom vård-och omsorg
• Erfarenhet av arbete med vår målgrupp (ungdomsvård)
Din personliga lämplighet är nyckeln till livsviktig förändring. Därför behöver du ha en god förmåga att skapa engagemang och delaktighet. Lika viktigt är det att du har en grundmurad positiv människosyn, stor empatiskt förmåga och en förmåga att skapa goda behandlingsrelationer. Du har en god kommunikativ förmåga och kan behålla ditt lugn även i pressade situationer. Du har också förmåga att samarbeta med andra och delar gärna med dig av dina kunskaper till kollegor.
Du delar vår vision att vara en plats för förändring och det genomsyrar ditt bemötande, engagemang och förhållningssätt.
Vi vill belöna dig som hjälper oss under sommarperioden, därför får du som arbetar heltid som månadsanställd vikarie mer än fyra veckor en bonus. Läs mer på https://www.stat-inst.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/
• Undantag från kravet på lägst tvåårig eftergymnasial utbildning kan i enskilda fall göras, om det finns särskilda skäl enligt 5 kap.4§ socialtjänstförordningen (2025:468).
Anställning
Som sommarvikarie förväntas du kunna arbeta på schema mellan veckorna 25-32.
Introduktion kommer ske innan start under veckorna 22-24, där det sker både teoretiskt och praktisk information. Möjlighet till introduktion och extra arbete finns under våren samt att även fortsätta vikariet för vecka 33-34.
Ansökan
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 28 februari.
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte söka via rekryteringssystemet. Kontakta i stället den som står som kontaktperson i annonsen. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Institutionsstyrelse
(org.nr 202100-4508), https://www.stat-inst.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Statens institutionsstyrelse Jobbnummer
9641592