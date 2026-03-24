Vi söker sommarvikarie till vår kundservice!
Om arbetsplatsen
Varje dag underlättar Rambo vardagen för över 45 000 hushåll, verksamheter och företag i våra fyra ägarkommuner. Rambo AB är ett kommunägt miljöföretag i mellersta Bohuslän inom återvinning och avfallshantering med hushålls- och företagskunder. Rambos uppdrag är att tillgodose ägarkommunernas och dess invånares behov av en ekonomiskt och miljömässigt långsiktigt hållbar resurshushållning och avfallshantering. Vi står för närhet, enkelhet och förtroende. Rambo ägs av Lysekil, Munkedal, Sotenäs och Tanums kommuner och har ca 100 anställda. Mer om Rambos verksamhet finner du på rambo.sePubliceringsdatum2026-03-24Om tjänsten
Rambos kundservice är kontakten mot både privatpersoner och företag. Vi är ett team på fyra personer och i sommar behöver vi dig som förstärkning under vår semesterperiod. Brinner du för service, har hög social kompetens och ansvarskänsla hoppas vi att du hör av dig med en ansökan.
Din vardag
Vi jobbar med frågor om renhållning, återvinning och miljö. Du möter kunder främst genom telefon och mejl. I uppgifterna ingår både beställningar, att hantera felanmälningar samt olika abonnemangsfrågor.
Vem är du?
För att trivas i rollen och leva upp till förväntningarna är det viktigt att du:
Som person är du serviceinriktad, noggrann, ansvarstagande och flexibel. Du tycker om att samarbeta med andra och har en förmåga att hantera olika individer och situationer. Du har fyllt 18 år, kan tala och skriva flytande svenska samt har lätt för att uttrycka dig i tal och skrift. Du är van att arbeta digitalt och lär dig gärna nya IT-baserade system. Det är positivt om du har arbetat med service tidigare och lägger stor vikt vid trevligt bemötande. Kunskaper i dataprogrammet EDP och färdigheter i engelska är meriterande.
Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper.
Meriterande:
Tidigare vana av att arbeta i Kundservice.
Goda kunskaper i engelska är meriterande.
Passar vi dig?
Läs ut Rambo AB och du får Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag. Det säger en del om vår verksamhet, medan vår vision säger allt: Det finns inga sopor! Tillsammans skapar vi resurser för framtidens generationer. Vi vill att det ska vara lätt för våra kunder att göra rätt i vardagen och med kunskap och rådgivning tror vi att alla kan vara miljöhjältar. På Rambo samlas olika kompetenser inom insamling, anläggning, kundservice och huvudkontor. Vår värdegrund förenar oss och fungerar vägledande i det dagliga arbetet. Genom att agera på ett sätt som visar att Rambo står för förtroende, enkelhet och närhet förstår kunderna vilka vi är.
Hos oss får du:
Ett roligt och meningsfullt sommarjobb
Härliga kollegor som stöttar dig i arbetet
En bra introduktion så du känner dig trygg i din roll
Möjlighet att lära dig nya saker och få värdefull erfarenhet
Arbetsdagar som bjuder på både variation och gemenskap
En arbetsgivare som värdesätter engagemang och initiativSå ansöker du
Läs mer och ansök senast 9 april på rambo.se. Urval sker löpande och tjänsten kan komma tillsättas före sista ansökningsdag.
Sista dag att ansöka är 2026-04-09
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Regional Avfallsanläggning i Mellersta Bohus- Lä
(org.nr 556211-9007), http://www.rambo.se
Södra Hamngatan 6 (visa karta
)
453 80 LYSEKIL
Kontor Kontakt
Kundservicechef
Shiela Wickman shiela.wickman@rambo.se
9817204