Vi söker sommarjobbare inom produktion

NearYou Sverige AB / Maskinoperatörsjobb (livsmedel) / Göteborg
2026-04-28


Visa alla maskinoperatörsjobb (livsmedel) i Göteborg, Mölndal, Partille, Kungälv, Lerum eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos NearYou Sverige AB i Göteborg, Mölndal, Partille, Kungälv, Lerum eller i hela Sverige

Om företaget
Vi söker nu dig som är student och vill jobba inom produktion under sommaren.

Brinner du för att arbeta med hög kvalitet och noggrannhet samt är intresserad av livsmedelsprodukter? Vi söker produktionsmedarbetare till kund inom livsmedelsproduktion för sommarjobb.

Vår kund är belägen i Göteborgsområdet.

Tjänstebeskrivning

Som produktionsmedarbetare kommer du jobba på olika avdelningar med varierande arbetsuppgifter. Arbetet består bland annat av:

• Mäta, väga upp och fylla på med råvaror
• Kontrollera maskiner
• Köra truck
• Städning
• Regelbundna tester och provtagningar på produkterna

Arbetstiderna är framförallt dagtid eller 2-skift. Nattjobb kan eventuellt förekomma.

Detta är ett sommarjobb under perioden v23-32. Arbetet kan vara förlagt under samtliga veckor eller vissa veckor.

Kvalifikationer
Vi söker dig som är student eller har annan huvudsaklig sysselsättning och är tillgänglig för jobb under perioden v.23-32.

Vi söker dig som:

• Har erfarenhet av arbete inom industri/produktion
• Har godkänd gymnasieutbildning
• Är teknisk kunnig och har datorvana
• Är ansvarstagande och noggrann
• Har truckkort A+B och gärna erfarenhet av truckkörning
• Har erfarenhet av att jobba med livsmedel inom t.ex. produktion eller restaurang

Du behöver ha mycket goda kunskaper i svenska.

Låter detta intressant?

Varmt välkommen med din ansökan redan idag. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.

Om NearYou

NearYou är ett rekryterings- och bemanningsföretag med kontor i 17 städer. Vi har gått från att vara ett bolag bland andra i branschen till att också bli en samhällsaktör. Med oss som partner och arbetsgivare lovar vi att ge mer av det vi är bäst på. Vi är bäst på att vara nära, mänskliga och en motpol till stress, människor som statistik och en alltför opersonlig digitalisering.

Vi är hos dig, ett handslag, ett löfte. För dig som kandidat innebär det en aktör som backar dig, oavsett var i karriären du är och vill vara. Vi vill vara tryggheten i en snabb värld. Vi stöttar, utmanar och frågar hur det går. Helt naturligt, tycker vi.

Läs gärna mer om oss på www.nearyou.se

Att arbeta som konsult på NearYou

Som konsult hos NearYou är du anställd hos oss och arbetar ute hos någon av våra kunder. För oss är det viktigt att erbjuda en trygg och hållbar anställning för alla våra anställda. Du har samma fördelar och trygghet som hos en traditionell arbetsgivare och du omfattas av kollektivavtalens villkor för till exempel lön, försäkringar, pension och semester.

Som konsult hos oss får du en konsultchef som hjälper dig i ditt val av uppdrag och ger dig tips och råd hur du kan utvecklas i arbetslivet. Du får även möta olika företagskulturer och får erfarenhet från olika branscher, vilket gör att du utvecklar din kompetens och ditt nätverk och gör dig till en mer attraktiv medarbetare.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-06
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivare
NearYou Sverige AB (org.nr 556600-7273), https://nearyou.se
Fabriksgatan 13 (visa karta)
412 50  GÖTEBORG

Kontakt
Olivia King
olivia.king@nearyou.se

Jobbnummer
9879866

Prenumerera på jobb från NearYou Sverige AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos NearYou Sverige AB: