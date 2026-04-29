Vi söker Software Developer till Saab
NearYou Sverige AB / Datajobb / Göteborg
2026-04-29
Publiceringsdatum
2026-04-29Om företaget
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 25 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare, mer hållbar och mer rättvis värld.
Affärsområdet Surveillance erbjuder världsledande sensorteknik inom övervakning och beslutsstöd för att skydda mot hot. Portföljen omfattar luftburna, markbaserade och marina radarer, elektronisk krigföring, stridsledning, flygsystem och cybersäkerhet.
Läs mer om bolaget på www.saab.com
Tjänstebeskrivning
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Som Software Developer kommer du att bygga, underhålla och vidareutveckla vår Software Factory verktygskedja. Vi arbetar med flera olika verktyg inom avdelningen och söker nu i första hand en utvecklare för att vidareutveckla och underhålla webbaserade verktyg med databaskopplingar.
Du arbetar i ett utvecklingsteam som tillhandahåller flera olika applikationer och säkerställer att krav på deployment, testning och säkerhet uppfylls. Rollen innebär att du automatiserar processer, övervakar plattformens hälsa samt felsöker vid driftstörningar och flaskhalsar.
Tillsammans med dina kollegor driver du kontinuerligt förbättringar för att öka prestanda, skalbarhet och säkerhet. Du håller dig även uppdaterad kring nya teknologier för att vidareutveckla våra arbetssätt och verktyg.
I rollen ingår att arbeta i ett engagerat och tvärfunktionellt team där samarbete och kunskapsdelning är centralt. Du får vara med i hela utvecklings- och leveransprocessen - från idé till produktion - och bidrar aktivt till att förbättra system och arbetsflöden.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en kandidatexamen inom datavetenskap, teknik eller liknande, samt minst 3-7 års erfarenhet inom området med hög kompetens. Du har erfarenhet av CI/CD och mjukvarupipelines, gärna med verktyg som Jenkins, Helm, Flux, Vault, Bitbucket, GitLab, Artifactory och SonarQube.
Du har goda kunskaper i något eller flera av följande: Python, JavaScript, Django eller Golang, och är bekväm med att arbeta i Linuxmiljö. Vidare har du erfarenhet av containertekniker som Docker och Rancher samt god kompetens inom Kubernetes.
Utöver de tekniska kraven har du en god kommunikativ förmåga och kan arbeta såväl självständigt som i team. Du trivs i en miljö där samarbete, kunskapsdelning och innovation står i fokus. Som person är du nyfiken, lösningsorienterad och engagerad, med ett intresse för att kontinuerligt förbättra både teknik och arbetssätt.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Låter detta intressant?
Ansökan sker på www.nearyou.se.
Detta är ett konsultuppdrag via NearYou, med möjlighet till anställning hos Saab framåt. Urval sker löpande, så missa inte chansen - ansök redan idag!
Om NearYou
NearYou är ett rekryterings- och bemanningsföretag med kontor i 17 städer. Vi har gått från att vara ett bolag bland andra i branschen till att också bli en samhällsaktör. Med oss som partner och arbetsgivare lovar vi att ge mer av det vi är bäst på. Vi är bäst på att vara nära, mänskliga och en motpol till stress, människor som statistik och en alltför opersonlig digitalisering.
Vi är hos dig, ett handslag, ett löfte. För dig som kandidat innebär det en aktör som backar dig, oavsett var i karriären du är och vill vara. Vi vill vara tryggheten i en snabb värld. Vi stöttar, utmanar och frågar hur det går. Helt naturligt, tycker vi.
Läs gärna mer om oss på www.nearyou.se
Att arbeta som konsult på NearYou
Som konsult hos NearYou är du anställd hos oss och arbetar ute hos någon av våra kunder. För oss är det viktigt att erbjuda en trygg och hållbar anställning för alla våra anställda. Du har samma fördelar och trygghet som hos en traditionell arbetsgivare och du omfattas av kollektivavtalens villkor för till exempel lön, försäkringar, pension och semester.
Som konsult hos oss får du en konsultchef som hjälper dig i ditt val av uppdrag och ger dig tips och råd hur du kan utvecklas i arbetslivet. Du får även möta olika företagskulturer och får erfarenhet från olika branscher, vilket gör att du utvecklar din kompetens och ditt nätverk och gör dig till en mer attraktiv medarbetare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-04 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NearYou Sverige AB
(org.nr 556600-7273), https://nearyou.se
Fabriksgatan 13 (visa karta
)
412 50 GÖTEBORG Arbetsplats
Saab Kontakt
Olivia King olivia.king@nearyou.se Jobbnummer
9882806