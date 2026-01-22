Vi söker Snickare till Eira Fix!
NearYou Sverige AB / Snickarjobb / Göteborg Visa alla snickarjobb i Göteborg
2026-01-22
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos NearYou Sverige AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-01-22Om företaget
Vi är ett fastighetsservicebolag som gör din vardag enklare genom skräddarsydda lösningar. Oavsett om du är bonde, byggföretagare eller privatperson, erbjuder vi hjälp med allt från markarbete till renoveringar. Vi tror på att allt går att lösa!
Tjänstebeskrivning
Är du en erfaren snickare som söker en ny utmaning? Eira Fix erbjuder en dynamisk arbetsmiljö där du kan utveckla dina färdigheter, ta dig an varierande projekt och bli en del av ett växande team. Ditt hantverk kommer att göra skillnad!
Som snickare kommer du att fokusera på att bygga altaner, montera möbler, lägga golv samt utföra renoveringar. Du ansvarar för att leverera högkvalitativa skräddarsydda lösningar för både privatpersoner och företag hos vår kund.Kvalifikationer
Vi söker dig som har flera års erfarenhet som snickare, gärna inom mindre bolag och är en skicklig hantverkare med yrkesstolthet. Du är en generalist med bred kunskap inom snickeri, från att bygga altaner till att renovera lägenheter. Kvalifikationer
• Körkort, utgår från Partille eller Sollebrunn
• Pålitlig, då du arbetar i privatpersoners hem
• Svenska
• God kommunikation
Meriterande:
• Formell snickarutbildning
• Tidigare erfarenhet av markarbeten och fastighetsskötsel
Låter detta intressant?
Har du frågor, så tveka inte att ringa konsultchef Therese Olofsson tel 0702 20 51 31 Din ansökan skickar du in via NearYous hemsida, www.nearyou.se
snarast, dock senast 2026-02-15. Vi jobbar med löpande urval, så skicka gärna din ansökan idag.
Med anledning av nya data skyddsförordningen GDPR, ber vi dig att utesluta de sista fyra siffrorna i ditt personnummer samt eventuella referens kontakter i din ansökan/CV.
Välkommen med din ansökan!
Om NearYou
NearYou är ett rekryterings- och bemanningsföretag med kontor i 17 städer. Vi har gått från att vara ett bolag bland andra i branschen till att också bli en samhällsaktör. Med oss som partner och arbetsgivare lovar vi att ge mer av det vi är bäst på. Vi är bäst på att vara nära, mänskliga och en motpol till stress, människor som statistik och en alltför opersonlig digitalisering.
Vi är hos dig, ett handslag, ett löfte. För dig som kandidat innebär det en aktör som backar dig, oavsett var i karriären du är och vill vara. Vi vill vara tryggheten i en snabb värld. Vi stöttar, utmanar och frågar hur det går. Helt naturligt, tycker vi.
Läs gärna mer om oss på www.nearyou.se
Att arbeta som konsult på NearYou
Som konsult hos NearYou är du anställd hos oss och arbetar ute hos någon av våra kunder. För oss är det viktigt att erbjuda en trygg och hållbar anställning för alla våra anställda. Du har samma fördelar och trygghet som hos en traditionell arbetsgivare och du omfattas av kollektivavtalens villkor för till exempel lön, försäkringar, pension och semester.
Som konsult hos oss får du en konsultchef som hjälper dig i ditt val av uppdrag och ger dig tips och råd hur du kan utvecklas i arbetslivet. Du får även möta olika företagskulturer och får erfarenhet från olika branscher, vilket gör att du utvecklar din kompetens och ditt nätverk och gör dig till en mer attraktiv medarbetare. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "9662". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NearYou Sverige AB
(org.nr 556600-7273), http://www.nearyou.se/ Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
NearYou Göteborg AB Kontakt
Therese Olofsson therese.olofsson@nearyou.se Jobbnummer
9699330