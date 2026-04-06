Vi söker smasher till Smash-N-Go
2026-04-06
Vi driver en foodtruck i Göteborg med fokus på smashburgers.
Vi gör det vi gör - och vi gör det på högsta nivån vi kan.
Yrkesstolthet är viktigt för oss. Det handlar om att bry sig om detaljerna, hålla en jämn nivå och vilja leverera bra mat - varje gång.
Vi är också ett team som håller ihop och hjälper varandra. Under högt tempo jobbar vi tillsammans, stöttar varandra och ser till att allt flyter.
Nu söker vi en smasher till vårt team.
Arbetet innebär att steka burgare, förbereda råvaror och hålla ordning i arbetsstationen. Tempot är ofta högt, särskilt under lunch och kväll, så det är viktigt att trivas i ett praktiskt och aktivt arbete.
Vi söker någon som är noggrann, ansvarstagande och tar stolthet i sitt arbete. Erfarenhet från kök är meriterande men inget krav.
Arbetstiderna varierar och inkluderar dag, kväll och helg.
Skicka ett kort mejl och berätta om dig själv samt eventuell erfarenhet.
Sista dag att ansöka är 2026-05-06
E-post: Allejipp@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Smasher".
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Karchaoui, Aladdin-Nabil
topasgatan 1 (visa karta
)
421 48 VÄSTRA FRÖLUNDA Arbetsplats
Karchaoui Aladdin-Nabil Kontakt
Aladdin Karchaoui Allejipp@gmail.com 0727662016 Jobbnummer
