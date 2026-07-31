Vi söker skolpsykolog till vår centrala elevhälsa!
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2026-07-31
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I takt med att uppdraget breddas söker vi nu ytterligare en skolpsykolog som vill bidra med sin kompetens och vara med och utveckla vårt arbete.
Vill du arbeta förebyggande och hälsofrämjande i skolans värld och göra verklig skillnad för barn och unga? Nu söker vi en skolpsykolog till den centralt organiserade barn- och elevhälsan i Falköpings kommun.
Vilka är vi?
Som skolpsykolog i Falköpings kommun tillhör du och utgår ifrån Centrala barn- och elevhälsan.
Den centrala barn- och elevhälsan har i uppdrag att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål genom att stötta skolorna i arbetet med att främja hälsa, utveckling och lärande. Verksamheten är tvärprofessionell och består av skolpsykologer, skolkurator, skolsköterskor, specialpedagoger, logoped/talpedagog och skolteam. Du blir en del av ett psykologteam med tre psykologkollegor vilket ger goda möjligheter till erfarenhetsutbyte och stöd samt extern handledning. Du är kopplad till några skolor där du blir en del av den lokala elevhälsan. Arbetet är omväxlande och sker på individ-, grupp- och organisationsnivå där hälsofrämjande och förebyggande insatser blir en viktig del i ditt arbete.
Den psykologiska kompetensen är efterfrågad, uppskattad och en viktig del i vårt gemensamma elevhälsoarbete.
Vad kan vi erbjuda dig?
Som skolpsykolog arbetar du i skolornas lokala elevhälsoteam.
I rollen ingår bland annat:
Handledning och konsultation där observationer av elever, klasser och lärmiljöer ibland ingår.
Tvärprofessionellt samarbete med barn- och elevhälsans övriga professioner, rektorer och lärare, för att främja hälsa och lärande och förebygga skolrelaterade problem.
Skolpsykologiska bedömningar och utredningar för att identifiera elevers behov.
Kompetensutveckling till rektorer och pedagogisk personal.
Bidra till implementeringen av evidensbaserade och evidensinformerade metoder och arbetssätt.
Genomföra individuella stödinsatser med elever, exempelvis vid problematisk skolfrånvaro eller skolrelaterade psykiska problem.
Bidra till och genomföra utvecklings- och kvalitetsarbete. Delta i krishantering vid behov.
Vi erbjuderett stimulerande och meningsfullt arbete i en tvärprofessionell organisation, möjlighet till handledning och kollegialt stöd i ett arbete där din kompetens värderas och gör skillnad. I kommunen erbjuds friskvårdsbidrag och hälsoaktiviteter. Vårt geografiska läge möjliggör goda pendlingsmöjligheter.
Vad söker vi hos dig?
Vi söker dig som:
är legitimerad psykolog eller blir legitimerad psykolog innan tillträde på tjänsten.
är trygg i din yrkesroll och kan driva ditt arbete på ett självständigt sätt.
har stort engagemang för elevers lärande, hälsa och utveckling. har god förmåga att arbeta strukturerat och målinriktat.
har god förmåga att samarbeta med andra och kan översätta dina yrkesspecifika kunskaper på ett sätt som andra professioner förstår.
drivs av att utvecklas, lära dig nytt och av att hjälpa andra att utvecklas.
tycker om att ha omväxlande arbetsuppgifter.
Det är meriterande med erfarenhet som skolpsykolog, psykolog i barn- och ungdomspsykiatri, barn- och ungdomshabilitering eller primärvård för barn och unga (till exempel ungas psykiska hälsa). Även erfarenhet av kognitiva utredningar och handledning är meriterande.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Körkort är ett krav.
Vill du bli en del av vårt elevhälsoarbete och bidra till att skapa goda förutsättningar för barns och ungas lärande och mående? Då ser vi fram emot din ansökan.
Upplysningar
Vi kommer ha löpande urval och intervjuer kan genomföras under ansökningstiden.
Om du blir erbjuden en anställning ska du uppvisa ett aktuellt utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister för arbete inom skola eller förskola i Sverige (RPS 442.5 2008-06-18/1).
Du hittar aktuell blankett på Polisens hemsida.
Falköpings kommun
Du hittar oss mellan Sveriges två största sjöar, vid foten av unika platåberg och böljande kultur- och jordbrukslandskap. Här lever vi härligt småstadsliv med storstadens utbud bara en timme bort med tåg. Ja, vi har det bästa av två världar i en tid då de flesta av oss söker balans.
Falköpings kommun eftersträvar att vara en inkluderande arbetsgivare och värdesätter de kvalitéer som mångfald tillför våra verksamheter för att skapa en hållbar utveckling. Vår gemensamma värdegrund utgår ifrån att vi som medarbetare är till för Falköpingsborna. Vi erbjuder meningsfulla och viktiga arbeten, goda utvecklingsmöjligheter och ett gott arbetsklimat med engagerade kollegor.
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och upptäck alla Skaraborgs möjligheter!Publiceringsdatum2026-07-31Övrig information
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Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Falköpings Kommun
(org.nr 212000-1744), https://www.falkoping.se/jobba-i-falkopings-kommun/lediga-jobb
Sankt Sigfridsgatan 9 (visa karta
)
521 35 FALKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Fackliga företrädare nås via kommunens växel 0515-885000 Jobbnummer
10016638