Vi söker skjutstativförare i Älmhult - Heltid
2026-02-17
Vi på Simplex Bemanning söker nu dig som vill arbeta som lagerarbetare på ett modernt lager i Älmhult. Du kommer främst att plocka och packa varor och arbeta i ett tempo där plocksnitt och kvalitet står i fokus. Rollen innebär ständig rörelse och passar dig som gillar att ha många bollar i luften och en roll där det händer grejer!
Praktisk info:
Start: Omgående
Plats: Älmhult
Omfattning: Heltid
Arbetstider: 07:00-16:00
• Plock och pack av order
• Skanning och registrering i system
• Påfyllnad och enklare lagerarbete
• Kvalitetskontroll och säker hantering
Vi tror att du är
• Punktlig och kommer i tid - alltid
• Ansvarstagande och tar jobbet på allvar
• Utvecklingsinriktad och vill lära dig nya moment
• Positiv lagspelare som sprider bra energi
• Bekväm i ett högt tempo och att jobba mot tydliga mål/plocksnitt
KRAV!!!
Vi söker erfarenhet av skjutstativtruck - Krav!!
TRUCKKORT A/B
Meriterande (ej krav)
• Erfarenhet av lager/logistik
• God svenska och/eller engelska i tal och skrift
Om Simplex Bemanning
Simplex Bemanning är ett personligt bemanningsbolag som matchar drivna människor med bra arbetsplatser. Vi tror på enkelhet, snabb återkoppling och nära dialog - från första kontakt till uppföljning på plats. Vårt fokus är att du ska trivas, utvecklas och få rätt förutsättningar att prestera.
