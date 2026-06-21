Vi söker skickliga herrfrisörer
Mohsen, Ali / Hälsojobb / Stockholm Visa alla hälsojobb i Stockholm
2026-06-21
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💈 Vi söker skickliga herrfrisörer! 💈
Är du en passionerad herrfrisör som älskar att ge kunder förstklassig service och moderna klippningar? Då vill vi gärna komma i kontakt med dig!Publiceringsdatum2026-06-21Om tjänsten
Vi söker engagerade och serviceinriktade herrfrisörer för arbete i en växande verksamhet. Du kommer att arbeta med:
✂️ Herrklippning
✂️ Skäggtrimning och rakning
✂️ Styling och hårvård
✂️ Kundservice och rådgivning
Vi söker dig som
✔ Har erfarenhet av herrklippning och barberaryrket
✔ Är noggrann, ansvarstagande och serviceinriktad
✔ Kan arbeta självständigt och i team
✔ Talar svenska eller engelska (andra språk är meriterande)
Vi erbjuder
✅ Konkurrenskraftig lön
✅ Trevlig arbetsmiljö
✅ Möjlighet till utveckling och vidareutbildning
✅ Flexibla arbetstider
✅ Möjlighet till heltid eller deltid.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-21
E-post: info@skatteradgivaren.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mohsen, Ali
Enspännargatan 16 (visa karta
)
165 57 HÄSSELBY Arbetsplats
Hässelby Frisör Kontakt
Ali Mohsen info@skatteradgivaren.se 0737774166 Jobbnummer
9971660