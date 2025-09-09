Vi söker sjuksköterska för timanställning
Västra Götalandsregionen / Sjuksköterskejobb / Alingsås Visa alla sjuksköterskejobb i Alingsås
2025-09-09
Sjukhusen i väster är en förvaltning inom Västra Götalandsregionen och består av fyra sjukhus -
Alingsås lasarett, Angereds närsjukhus, Högsbo närsjukhus och Kungälvs sjukhus. Cirka 3000 medarbetare arbetar varje dag hos oss för att ge en god och säker specialistsjukvård av högsta kvalitet.
Vi på Kirurgiavdelningen
Kirurgiavdelningen är en allmänkirurgisk vårdavdelning som ingår i verksamhet Kirurgi och ortopedi.
År 2019 flyttade vi in i våra nya lokaler på lasarettet. Den nya avdelningen har 23 vårdplatser som är byggda så att varje team med sjuksköterskor, undersköterskor, paramedicinare och läkare har en bra arbetsmiljö med modern teknik som ger goda förutsättningar att utföra patientsäker, personcentrerad omvårdnad tillsammans med patienter och anhöriga.
Vi utreder och behandlar främst patienter med akut kirurgisk sjukdom i buk och tarmkanal, traumatiska kirurgiska skador och urologiska besvär. Vi tar emot både akut sjuka patienter och patienter som kommer för planerad operation. Avdelningen har också ett nära samarbete med Palliativa teamet och handhåller fem åtgärdsplatser för patienter inskrivna i palliativa teamet.
Som sjuksköterska på kirurgiavdelningen arbetar du aldrig ensam. Vi arbetar i team som samarbetar tätt med olika vårdprofessioner. Vi har ett nära samarbete med kirurgimottagningen, palliativa teamet, dietist och närsjukvårdsteam.
Vem söker vi?
Vi söker en positiv och flexibel sjuksköterska som ser teamarbete som en självklar del av arbetsdagen. Du ska vara självständig, initiativtagande och lösningsfokuserad.
Introduktion
Introduktion

Vi ordnar med en trygg och stödjande bredvidgång.
Du är legitimerad sjuksköterska, tidigare erfarenhet av kirurgisk och/eller palliativ omvårdnad är meriterande.Övrig information
Urval och intervjuer sker löpande.
Välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
