Vi söker Servicetekniker!
2025-08-27
, Robertsfors
, Piteå
, Norsjö
, Vindeln
Servicetekniker hos Vitvarufixarn i Norr AB (en del av Servly group)
Som Servicetekniker hos Vitvarufixarn kommer du att spela en viktig roll i att hjälpa våra kunder med installation, service och underhåll av deras maskiner. I denna position kommer du att arbeta både självständigt och i team ute på fältet för att ge våra kunder förstklassig service.
Vi söker dig som har erfarenhet av att jobba som servicetekniker inom områden som El & Installation, VVS, Värme & Kyla. Men vi är öppna för andra teknikorienterade yrken såsom bilmekaniker eller liknande, eller om du helt enkelt är tekniskt begåvad och intresserad av att lösa problem. Det viktigaste för oss är din personliga inställning, en vilja att lära dig nya saker, ordning och reda, samt att du är serviceinriktad.
Att ha ett B-körkort är ett krav då kundbesök utgör en betydande del av arbetet. I denna roll kommer du att vara en del av vårt dedikerade team som strävar efter att erbjuda service i världsklass och att minimera stillestånd för våra kunder.
Erfarenhet och Kvalifikationer:
Erfarenhet inom El & Installation, VVS, Värme & Kyla eller liknande områden
Kunskap om mekanik och teknisk problemlösning
B-körkort
Förmåga att jobba självständigt och i team
Lätt att lära nya kunskaper
Ordningssam och noggrann
Serviceinriktad och bra kommunikatör
Flexibel och lösningsorienterad
Vad vi erbjuder:
Vi på Vitvarufixarn erbjuder dig goda möjligheter till personlig utveckling och vidareutbildning. Du kommer att ingå i ett team av kunniga och hjälpsamma kollegor som stöttar varandra. Hos oss får du chansen att arbeta i frihet under ansvar med en servicebil ingår som en del av tjänsten. Om du brinner för att lösa tekniska utmaningar, trivs med att arbeta i en målinriktad miljö och vill vara en del av ett engagerat team, så kan detta vara rätt tjänst för dig!
Din lokala expert på service och försäljning av luftvärmepumpar, vitvaror, storköks- och tvättstugeutrustning
Vitvarufixarn Norr i Skellefteå är det ledande serviceföretaget för reparationer och installationer av vitvaror och maskiner, både i hemmet och på arbetsplatsen. Med ett team av kompetenta och erfarna medarbetare erbjuder vi specialistkunskap inom luftvärmepumpar, vitvaror, maskiner, elinstallationer och kylteknik.
Vi är stolta över att leverera personlig service med hög kvalitet och att alltid sätta våra kunders behov i centrum.
Vitvarufixarn är sedan 2023 med i en koncern med 26 andra bolag och är därmed en del av Servly!
Körkortskrav
• B (Personbil) Ersättning
Fast Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vitvarufixarn Norr AB
(org.nr 556879-3383) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vitvarufixarn i Norr AB Kontakt
Fredrik Brännström fredrik@vitvarufixarn.se 070 -601 00 48 Jobbnummer
9477457