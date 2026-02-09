Vi söker servicepersonal inför säsongsarbete
2026-02-09
Vi rustar just nu upp för en däckssäsong där vi nu söker ytterligare personal som har hand om service så som kundbemötande i kassa samt chaufförer till fordonen.
Arbetet kan bestå antingen av att arbeta som chaufför där du har hand om framförandet av fordonen till verkstaden men också väldigt mycket kundbemötande då det är du som lämnar över nyckeln till kunden när besöket är slut.
Kassapersonalen tar emot nycklar samt informerar om besöket och har hand om allt från start till slut med kunderna. Bakgrund
Vi söker dig som har erfarenhet av någon typ av serviceyrke och är intresserad av ett säsongsjobb för att lära dig mer.
Kunder är ditt a-o och du brinner för att alltid göra det där extra för att kunden ska lämna med ett leende på läpparna.
Du söker ett säsongsjobb men chansen till förlängning finns även där så vi ser gärna att du har intresset även för chansen till ett heltid.
Företaget är en ledande aktör i sin bransch.
Vi använder oss av löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista dag för ansökan.
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
