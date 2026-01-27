Vi söker Service/Skaderådgivare till MBK
Vi söker en engagerad och driven Service/Skaderådgivare till vår skade- och allmänverkstad - Motorcentralen Bil och Kaross på Spinnvägen i Umeå.
Vi jobbar med ett av marknadens starkaste varumärken och nu behöver vi stärka upp vår personalstyrka.
Om tjänsten
Hos oss får du en varierande och utvecklande roll där du blir en viktig del av vårt team. Teamet består av 11 tekniker 4-5 service/skaderådgivare med olika specialområden samt godsmottagningspersonal. Vi arbetar med hög kompetens på alla positioner för att kunna hjälpa våra kunder på bästa sätt.
Som service/skaderådgivare kommer du att:
Ha daglig kundkontakt och sätta kundens behov i fokus.
Skapa kostnadsförslag för service och reparationer.
Beställa reservdelar (original och från externa leverantörer).
Kalkylera skador på krockade bilar i CABAS.
Planera teknikernas arbetsdagar och säkerställa materialtillgång.
Datorn är ditt främsta arbetsverktyg.
Kvalifikationer och personliga egenskaper:
Vi söker dig som:
Är lösningsorienterad och gillar att samarbeta.
Har intresse för att utveckla dig själv och våra processer.
Gärna har erfarenhet av system som Winassist, ETKA, ELSA, CABAS eller SAGA (men vi lär dig gärna om du har viljan!)
Vill arbeta med ständiga förbättringar och framåtanda.
Vi är ett team som värdesätter samarbete och en positiv kultur där vi stöttar varandra. Hos oss får du möjlighet att växa och bidra till vår gemensamma framgång.
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet från branschen men inget krav. B-körkort är ett krav.
I denna rekrytering kommer stor vikt att läggas vid din personlighet,
Hos oss får du tryggheten av att vara en del i ett stort företag med kollektivavtal samt goda utvecklingsmöjligheter. Vi erbjuder även mängder av förmåner, bland annat uppskattade personalrabatter och ett friskvårdsbidrag då vi värnar om våra anställdas hälsa. Du får dessutom möjligheten att jobba i en modern verksamhet med duktiga kollegor och god stämning.
En arbetsplats där vi lever efter vår värdegrund TUTA - Trivsel, Utveckling, Trovärdighet och Ansvar
Om Motorcentralen
Motorcentralen är ett stabilt familjeägt företag med ca 145 medarbetare i våra bolag Motorcentralen personbilar och Motorcentralen lastbilar med en omsättning runt 750 mkr. Vi representerar Volkswagen, Audi, Skoda, Seat/Cupra, våra NXT varumärken och Scania, driver Europcar samt erbjuder verkstadstjänster. Här blir du en del av ett företag med lång tradition.
Låter det här som din nästa utmaning?
Skicka in ditt CV och personliga brev redan idag - urval sker löpande.
Sista dag att ansöka är 2026.02.28
Maila din ansökan till: ansok@motorcentralenumea.se
Har du frågor om tjänsten?
Kontakta Lars Hammarstedt på e-post lars.hammarstedt@bilochkaross.se
eller telefon 090-17 19 01
Tjänsten är en heltidstjänst med tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning.
Tillträde enligt överenskommelse.
Placering: Umeå.
Facklig kontakt:
Unionen - Kristofer Johansson
Telefonnummer: 090-15 39 79
Unionen - Kristofer Johansson
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: ansok@motorcentralenumea.se
