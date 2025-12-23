Vi söker semestervikarier till socialförvaltningen!
Mönsterås kommun ligger vid kusten mitt i Kalmar län och vi har cirka 13 400 medborgare att ge en god service till. Här finns regionens bästa företagsklimat, och vi är stolta över att rankas som en av landets bästa kommuner när det gäller allmänhetens och företagens syn på kommunal service och handläggning av ärenden.
Mönsterås kommun är kommunens största arbetsplats med över 1 400 medarbetare. Vi är en trygg arbetsgivare och en mindre kommun. Det gör att du har nära till både medborgare, kollegor och beslutsfattare, och du får vara med och utveckla individen, verksamheten och samhället!
Det är viktigt för oss att vara en attraktiv arbetsgivare och vi erbjuder flera olika personalförmåner, bland annat ett högt friskvårdsbidrag, och strävar efter att varje medarbetare ska ha en bra balans mellan arbete och fritid. Publiceringsdatum2025-12-23Arbetsuppgifter
Vill du ha ett meningsfullt sommarjobb inom äldreomsorg (ÄO) eller omsorg om personer med funktionsnedsättning (OF) samt Individ och familjeomsorg (IFO) med goda möjligheter att få fortsätta jobba även efter sommaren?
Är du genuint intresserad av att stödja och hjälpa andra människor? Då kan du vara en av dem som vi letar efter!
Vi söker semestervikarier som kan jobba vecka 25-32 inom våra verksamhetsområden:
Hemtjänst
Arbetsområden: Mönsterås, Fliseryd, Blomstermåla och Ålem. Arbetet innebär att du ska stötta personer med olika behov i deras hem med exempelvis personlig omvårdnad, delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter, serviceinsatser såsom tvätt, matlagning och social samvaro. Arbetet utförs självständigt samtidigt som du samarbetar med ett team där ni stöttar varandra.
Särskilt boende/korttidsboende äldre
Särskilda boenden finns i Mönsterås, Fliseryd och Ålem. Korttidsboendet ligger i Mönsterås. Där bor äldre personer i sina egna lägenheter. Här arbetar du i team och arbetsuppgifterna utgörs bland annat av personlig omvårdnad, stötta vid matsituationer, delegerande hälso- och sjukvårdsuppgifter och att aktivera de boende.
Gruppbostad, OF
Plats: Mönsterås.
Här bor ett antal personer i egna lägenheter. Du arbetar med att ge pedagogiskt stöd, omvårdnad och service som bidrar till ett meningsfullt, tryggt och utvecklande liv. Du ansvarar för omvårdnad och stötta med personlig hygien, tvätt, måltider,städning, samhällskontakter och stöd vid fritidsaktiviteter. Alternativa kommunikationssätt som bilder, tecken och symboler kan användas.
Korttidsboende barn/unga/vuxen, OF
Plats: Mönsterås.
Här bedrivs verksamhet för barn och ungdomar, 6-18 år och från 18 år. Fokus ligger på social samvaro, men det förekommer även omvårdnads och hälso-sjukvårdsinsatser.
Personlig assistans, OF
Plats: Hela Mönsterås kommun. Arbetet är självständigt och innefattar bl.a. omvårdnad, personlig hygien, förflyttningar, matlagning, hushållssysslor eller fritidsaktiviteter.
Sysselsättning, IFO
Plats: Mönsterås
Verksamheterna inom socialpsykiatrin har olika inriktningar, från arbetsrehabilitering till social samvaro och meningsfulla aktiviteter.
Servicebostad/boendestöd, IFO
Plats: Mönsterås.
Här ger du personerna stöd utifrån sina förutsättningar. Syftet är att erbjuda en grundtrygghet i vardagen där du fungerar som ett socialt stöd och hjälper personerna att få struktur i sin vardag.Kvalifikationer
För att kunna arbeta hos oss behöver du ha ett genuint intresse för människor.
Du som sökande behöver vara engagerad, ansvarstagande och möta människor med respekt. Du behöver inte kunna allt då vi ger dig en introduktion för att kunna arbeta med människor som är i behov av stöd för att klara sin vardag.
Det är meriterande om du har en avslutad eller pågående utbildning inom:
* Vård- och omsorg
* Socialt arbete
* Pedagogik
* Sjuksköterskeprogrammet
Det är också meriterande om du har arbetslivserfarenheter inom våra verksamhetsområden.
Det är krav på att kunna cykla inom hemtjänsten och boendestödet samt meriterande med B-körkort.
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper. Vi ser också att du ska kunna arbeta på oregelbundna tider vilket innebär tjänstgöring både på dagtid, kvällar och helger.
Det är viktigt att du kan kommunicera på svenska. Du ska ha förmåga att förmedla och tillgodogöra dig instruktioner och delegationer på svenska, både i tal och skrift.
I första hand kommer vi prioritera sökande som kan jobba hela sommaren.
För alla våra sommarjobb ska du vara minst 18 år.
ÖVRIGT
Mönsterås kommun kontrollerar identitet och arbetstillstånd innan någon anställs. Detta innebär att du som söker jobb hos oss behöver visa legitimation. Om det är aktuellt kan du även behöva visa upp ditt uppehålls- och arbetstillstånd. Vi undanber oss erbjudanden och försäljningssamtal om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna tjänst.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Mönsterås kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande vill vi att du skickar in din ansökan digitalt. Detta gäller alla förutom om du har en skyddad identitet. Kontakta i så fall istället rekryteringsansvarig via angiven kontaktuppgift. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
