Vi söker Säljledare till ICA!
2025-10-09
Arbetar du redan i dagligvaruhandeln och vill ta steget till säljledare eller avdelningsansvarig? Ska du flytta ner till Malmö och behöver ett arbete? Då har vi kanske tjänsten till dig! För kunds räkning söker vi en säljledare/avdelningsansvarig med stort driv och hög servicekänsla!
Om tjänsten
I dina dagliga arbetsuppgifter ingår sortiment, lönsamhet, kampanjplanering, orderläggning. Du ser till att butikens gavlar och kampanjer är välfyllda samt att butiken alltid är snygg och attraktiv för kund. Du ansvarar för den dagliga driften.
Du kommer ständigt arbeta med att utveckla avdelning tillsammans med ditt team för att skapa attraktiva och säljande butiksytor.
För att passa i denna tjänsten behöver du gilla att arbeta i ett högt tempo, du arbetar bra både ensam och i grupp. Du har stor social kompetens och ser till att butikens kunder alltid får den bästa service. Egenskaper och kvalifikationer
Vi söker dig som är intresserad av nya utmaningar och trivs att arbeta i team och har ett bra och positivt kundbemötande. Du är stresstålig och ser alltid till att butikens kunder lämnar avdelningen och butiken nöjd. Du ser en framtid i dagligvaruhandeln och drivs av nya utmaningar. Du vill ta nästa steg i karriären och har ledaregenskaper. Som person är du organiserad och effektiv, en positiv lagspelare vilket är viktigt då vi arbetar med ett bra samarbete mellan avdelningarna.
Du är bra på att arbeta effektivt och personligt. Du är trygg i dig själv och är en god kommunikatör. Du har tidigare dokumenterad erfarenhet från ICA eller annan butik i dagligvaruhandeln. Du hanterar AOB och Min Butik eller liknande system. Du ser din närmsta framtid i butik. Du är noggrann och pålitlig. Du har god fysik och drivs av försäljning och kundnöjdhet.
Skriv gärna i ansökan vilka avdelningar du hanterar samt vilka du är intresserade av så kan vi underlätta matchningen till rätt avdelning.
Meriterande
Tidigare erfarenhet från dagligvaruhandeln
Goda ledaregenskaper
Anställning
Heltid, start september. Dagtid, kväll och helg.
Provanställning
Lön enligt överenskommelse.
Vårt urval sker löpande, skicka gärna in din ansökan snarast!
Rekrytering
Tjänsten avser en anställning direkt hos vår kund där Rosénssons Bemanning AB ansvarar för rekryteringen och bemanning. Rosénssons är företaget som värnar om våra kunder och aldrig tummar på kvaliteten, det lokala företaget med service utan gränser!
EJ ansökningar via mail eller samtal, endast via länken.
Vid frågor kontakta ann-charlott@rosenssons.com
Ersättning

Lön enligt överenskommelse
