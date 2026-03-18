Vi söker säljare till Smiling Faces
2026-03-18
Vill du sälja något som faktiskt gör människors dagar bättre - på riktigt? Hos Smiling Faces jobbar vi med premiumkaffe, härliga pauser och nöjdare arbetsplatser. Nu söker vi dig som vill vara med och skapa fler leenden hos företag i centrala Stockholm.
Om rollen
Som säljare hos oss får du arbeta med några av marknadens bästa produkter - och ännu bättre kunder. Du ansvarar för att hitta nya affärer, utveckla befintliga relationer och bygga långsiktiga samarbeten.
Du guidar kunden genom hela resan - från första mötet till färdigt avtal och vidare uppföljning. Och du säljer inte bara kaffemaskiner - du skapar helhetslösningar med kaffe, vatten, frukt, fika och godsaker. Allt för att bygga den perfekta pausen på jobbet.
Du blir en del av ett engagerat säljteam där vi stöttar varandra, firar framgångar och har kul längs vägen.
Ditt uppdrag
Driva nyförsäljning och merförsäljning
Sälja kaffemaskiner, vattenlösningar och abonnemang
Positionera hela Smiling Faces erbjudande hos kund
Följa upp din försäljning mot budget och mål
Vem är du?
Du är en person som gillar att vinna affärer - men ännu mer att bygga relationer.
Kanske är du i början av din säljkarriär och redo att ta nästa steg. Eller så har du erfarenhet och vill jobba med ett premiumerbjudande där kvalitet och service verkligen gör skillnad.
Vi tror att du:
Är driven, social och lösningsorienterad
Har lätt för att skapa förtroende
Trivs i en konkurrensutsatt miljö
Får energi av kundmöten och affärer
Gärna har ett intresse för mat, dryck - och riktigt bra kaffe
Erfarenhet från branschen är meriterande, men inget krav.Publiceringsdatum2026-03-18Kvalifikationer
Gymnasieutbildning
B-körkort
Därför ska du välja Smiling Faces
Vi skapar pauser som gör skillnad. En riktigt bra kaffestund kan höja både trivsel, energi och prestation på en arbetsplats - och det är precis det vi levererar varje dag.
Hos oss får du:
Fast lön + provision
Friskvårdsbidrag och friskvårdstimme
Pension och sjukförsäkring
Kollektivavtal
Ett team med stark gemenskap och högt engagemang
Övrigt
Heltid med förtroendearbetstid
Tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning
Kontor på Kungsbron i centrala Stockholm
Start: så snart som möjligt
Vill du vara med i ett av Sveriges roligaste säljteam och skapa fler leenden på jobbet? Skicka in din ansökan redan idag!
Har du frågor? Hör av dig till Robin Carlsson på Robin.Carlsson@smilingfaces.se
Vi undanber oss vänligt men bestämt att bli kontaktade av rekryteringsbolag och annonspartners. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-14
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Miko Sweden AB
111 22 STOCKHOLM
För detta jobb krävs körkort.
