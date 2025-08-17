Vi söker säljare
Effektive Group Sverige AB / Säljarjobb / Borås Visa alla säljarjobb i Borås
2025-08-17
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Effektive Group Sverige AB i Borås
Har du erfarenhet av företagsförsäljning och vill ta nästa steg i karriären? Vi på Effektiv Media växer snabbt och söker nu målmedvetna säljare som vill vara med på vår resa.
Vad vi erbjuder dig:
MYCKET höga provisioner - du styr själv din inkomst
Gedigen utbildning för att snabbt komma igång
Möjlighet till resor och spännande events
Eget konto och full frihet i din försäljning
Ett starkt team med härlig kultur och gemenskap
Vem söker vi?
Du har tidigare erfarenhet inom B2B-försäljning
Du är resultatinriktad, självgående och brinner för att skapa affärer
Du motiveras av höga mål och möjligheten att själv påverka din inkomst
Du är social, kommunikativ och vill bygga långsiktiga kundrelationer
Om rollen
Som säljare hos oss kommer du att kontakta företag, boka möten och presentera våra tjänster inom digital marknadsföring. Du får en nyckelroll i vår tillväxtresa och har alla förutsättningar att lyckas.
Hos Effektiv Media får du inte bara ett jobb - du får en möjlighet att utvecklas, tjäna riktigt bra och ha kul på vägen.
Är du redo att ta plats i vårt vinnande team? Skicka din ansökan redan idag till Hej@effektivmedia.nu
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-16
E-post: hej@effektivmedia.nu Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Effektive Group Sverige AB
(org.nr 559448-5319), https://effektivmedia.nu/
Viaredsvägen 32 (visa karta
)
504 64 BORÅS Jobbnummer
9461612