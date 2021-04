Vi söker säljare! - Sector Alarm AB - Säljarjobb i Landskrona

Sector Alarm AB / Säljarjobb / Landskrona2021-04-11Är du redo för en ny utmaning och tänker att en karriär inom försäljning är något för dig? Ansök enkelt redan idag via mobilen eller datorn!Det går bra för oss på Sector Alarm och många vill ta del av våra tjänster. Därför vill vi nu utöka vårt framgångsrika team med ytterligare en säljare på en heltidstjänst, fem arbetsdagar i veckan.Arbetet utgår från vårt kontor i Helsingborg men vi möter våra kunder i bostadsområden där våra trygghetslösningar ska installeras i framtiden. Därav arbetar vi i Helsingborg med omnejd vilket innebär att vi även utför arbete i närliggande orter såsom Landskrona.I denna rekryteringsprocess lägger vi framför allt fokus på dina personliga egenskaper och vi värderar din motivation samt inställning till att bli bättre! Du trivs med att arbeta med försäljning i en social miljö, där möten med kunder och samarbete med kollegor är en stor del av din vardag. Eftersom tjänsten är mycket social och då du kommer arbeta med kontraktsskrivning är det viktigt att du är flytande i svenska i både tal och skrift.Sector Alarm är 2021 utsett till årets karriärföretag - för sjätte året i rad! Många av våra säljare gör raketkarriär inom företaget och vi har en av Sveriges främsta och mest meriterande säljskolor, Sector Way Academy. Satsar du på oss, satsar vi på dig!Dina arbetsuppgifterRollen som säljare innebär att du är ansvarig för vår nykundsförsäljning. Du kommer att jobba med försäljning, service, rådgivning och kontraktsskrivning. Du ansvarar för att boka och genomföra kundbesök där du tillsammans med kunden går igenom våra tjänster och produkter samt deras specifika behov och intressen.Tjänsten inleds med att du går steg 1 av 5 i vår meriterande säljutbildning Sector Way Academy. Till en början är din säljchef dagligen med på kundmöten för att stötta, peppa och följa din utveckling - allt för att du ska få en så bra start som möjligt.KravDu är flytande i svenska i både tal och skrift.Du kan arbeta heltid, dvs 40h/vecka.Du är prickfri i polisens belastningsregister.AnsökanUrval och intervjuer sker löpande. Vi arbetar med en fördomsfri rekryteringsprocess där vi som första steg kontaktar samtliga kandidater via en kortare telefonavstämning. Ha därför telefonen redo!2021-04-11Sista dag att ansöka är 2021-04-25Sector Alarm AB5683516