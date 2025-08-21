Vi söker rörläggare
I Mölndals stad är vi stolta över att ha Sveriges viktigaste jobb där vi tillsammans skapar bästa möjliga vardag för våra medborgare. Med kunskap, mod och kreativitet utvecklar vi våra verksamheter och bidrar till att Mölndal blir en ännu bättre plats att leva och jobba i. Välkommen att göra skillnad i människors vardag varje dag!
Stadsserviceförvaltningen har ett viktigt och spännande uppdrag i att leverera, samordna och utveckla servicen för invånare och förvaltningar i Mölndals stad. Förvaltningen har cirka 550 medarbetare och är organiserad i fyra verksamhetsområden; måltid och lokalvård, vatten och återvinning, stadsunderhåll samt stab och kund.Publiceringsdatum2025-08-21Arbetsuppgifter
Vi söker en rörläggare/anläggningsarbetare som vill ha ett varierat och utvecklande arbete. Du kommer att ingå i ett arbetslag som bland annat arbetar med att utföra ledningsförnyelse och driftjobb, såsom att laga vattenläckor, häva avloppsstopp, sätta brunnar, byte av brandpost med mera på Mölndals stads VA-ledningar.
Arbetet omfattar även att utveckla rörnätet med nya ledningar, ventiler och servisledningar till nya fastigheter samt återställning av schakter enligt kommunens krav.
Tjänsten innebär även beredskapstjänstgöring.Kvalifikationer
Vi söker dig med som har utbildning inom rörläggning/anläggning eller annan relevant utbildning och som har erfarenhet av anläggningsarbete och rörläggeri och därmed har god kunskap om ledningsmaterial och runtomsvängande maskiner. Du behöver även ha B-körkort.
Vi ser det som meriterande om du har någon utbildning såsom Arbete på väg 1-2-3, Schakta säkert och Heta arbeten. Det är även meriterande om du har truckkort och/eller erfarenhet av VA-arbete i kommunal verksamhet.
Du är en ansvarstagande och självgående person som trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Du bemöter din omgivning på ett lyhört och lösningsorienterat sätt och har alltid kundens bästa i fokus.
För att lyckas i uppdraget behöver du även vara kommunikativ och ha lätt för att skapa förtroende i samarbetet med andra.
Låter det intressant? Välkommen med din ansökan!
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval och intervjuer, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
ÖVRIGT
Vi ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Behöver du hjälp med att söka tjänsten? Kontakta kundservice på 0771-693 693.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.
Innan en eventuell anställning kommer vi att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
