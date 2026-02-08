Vi söker restaurangbiträde till Restaurang Baan Thaikök
Baan Hadee AB / Restaurangbiträdesjobb / Arvika Visa alla restaurangbiträdesjobb i Arvika
Vill du arbeta extra som serveringspersonal med flexibla arbetstider och utvecklande arbetsuppgifter?
Vi söker nu restaurangbiträde till vår restaurang vid central Arvika.
Som restaurangbiträde arbetar du mestadels inom servering, men kan även ha arbetsuppgifter som innefattar disk, städning och enklare portionering.
Vi ser gärna att du vill arbeta med service och har en god känsla för kundrelationer, har lätt för att samarbeta med andra människor, är noggrann och ordningsam, engagerad i ditt arbete och har bra stresstålighet.
Du kommer arbeta i ett härligt och målmedvetet team där vi tillsammans skapar en unik upplevelse för våra gäster. Vi är ett starkt sammansvetsat lag som arbetar målinriktat och med hjärta.
Tjänsten innebär arbete dagtid/kvällstid samt helger.
Vi rekryterar löpande. Vänta inte med din ansökan. Tillträde enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-10
E-post: hadeeabsv@gmail.com Arbetsgivare Baan Hadee AB
(org.nr 559327-8590)
Kyrkogatan 36 (visa karta
)
671 31 ARVIKA Arbetsplats
Restaurang Baan Thaikök Kontakt
Nicky Hadee nicky@baanthaikok.se Jobbnummer
9729617