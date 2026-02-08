Vi söker restaurangbiträde till Restaurang Baan Thaikök

Baan Hadee AB / Restaurangbiträdesjobb / Arvika
2026-02-08


Visa alla restaurangbiträdesjobb i Arvika, Eda, Sunne, Årjäng, Kil eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Baan Hadee AB i Arvika

Vill du arbeta extra som serveringspersonal med flexibla arbetstider och utvecklande arbetsuppgifter?
Vi söker nu restaurangbiträde till vår restaurang vid central Arvika.
Som restaurangbiträde arbetar du mestadels inom servering, men kan även ha arbetsuppgifter som innefattar disk, städning och enklare portionering.
Vi ser gärna att du vill arbeta med service och har en god känsla för kundrelationer, har lätt för att samarbeta med andra människor, är noggrann och ordningsam, engagerad i ditt arbete och har bra stresstålighet.
Du kommer arbeta i ett härligt och målmedvetet team där vi tillsammans skapar en unik upplevelse för våra gäster. Vi är ett starkt sammansvetsat lag som arbetar målinriktat och med hjärta.
Tjänsten innebär arbete dagtid/kvällstid samt helger.
Vi rekryterar löpande. Vänta inte med din ansökan. Tillträde enligt överenskommelse.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-10
E-post: hadeeabsv@gmail.com

Arbetsgivare
Baan Hadee AB (org.nr 559327-8590)
Kyrkogatan 36 (visa karta)
671 31  ARVIKA

Arbetsplats
Restaurang Baan Thaikök

Kontakt
Nicky Hadee
nicky@baanthaikok.se

Jobbnummer
9729617

Prenumerera på jobb från Baan Hadee AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Baan Hadee AB: