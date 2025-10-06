Vi söker Redovisningsekonom till Sparc Group
2025-10-06
Vill du vara med och bygga framtidens installationskoncern? Vi söker en engagerad och driven redovisningsekonom till vårt stockholms kontor som vill bli en del av vårt växande team!

Om tjänsten
Som redovisningsekonom hos oss spelar du en central roll i vår ekonomifunktion. Du kommer att arbeta i en dynamisk och utvecklingsorienterad miljö där du ansvarar för att säkerställa korrekta redovisningar och ekonomiska rapporter. Sparc Group är en installationskoncern med flera dotterbolag, vilket innebär att du får möjligheten att arbeta både självständigt och tillsammans med andra i nära samarbete med vår ekonomifunktion, företagsledare och övriga avdelningar.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Löpande bokföring och kontoavstämningar.
Upprättande av månads- och årsbokslut.
Ansvar för moms- och skatteredovisning.
Hantering av leverantörs- och kundreskontra.
Delta i budget- och prognosarbetet samt stöd i succesiv vinstavräkning
Analysera och följa upp projektens ekonomi i samarbete med företagsledare.
Stötta dotterbolagen i frågor relaterade till ekonomisk uppföljning och redovisning.
Vem är du?
Vi söker dig som har erfarenhet av redovisning och trivs i en roll där du får arbeta brett med ekonomi. Du har en positiv inställning, ett starkt siffersinne och tycker om att utveckla och förbättra processer.
Vi ser gärna att du har:
En eftergymnasial utbildning inom ekonomi eller motsvarande erfarenhet.
Minst 3 års erfarenhet av redovisning.
Goda kunskaper i ekonomisystem
Förståelse för succesiv vinstavräkning i projekt
Erfarenhet av att arbeta med moms och skatteregler.
God analytisk förmåga och ett strukturerat arbetssätt
Du behärskar svenska flytande i både tal och skrift
Vad erbjuder vi?
Vi erbjuder dig en utvecklande och stimulerande arbetsmiljö i en koncern som är på en spännande tillväxtresa. Hos oss får du möjligheten att vara med och forma ekonomifunktionen och bidra till Sparc Groups fortsatta framgång. Du blir en del av ett engagerat team där vi värdesätter samarbete, initiativförmåga och personlig utveckling.Så ansöker du
Låter detta som en spännande möjlighet för dig? Skicka in din ansökan med CV och personligt brev. Intervjuer sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Varmt välkommen med din ansökan till oss på Sparc Group - vi ser fram emot att höra från dig!
