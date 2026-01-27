Vi söker receptionister på deltid och heltid!
Jarla Trafikskola AB / Receptionistjobb / Stockholm Visa alla receptionistjobb i Stockholm
2026-01-27
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jarla Trafikskola AB i Stockholm
Har du tidigare erfarenhet av att arbeta med service som receptionist eller säljare?
Då är du välkommen att söka till vårt team i Storstockholm som består av utåtriktade receptionister och erfarna, kunniga körskollärare för MC- och B-körkort. Vi söker dig som är serviceinriktad, professionell, driven, lösningsorienterad och är välkomnande i ditt bemötande av våra elever. Egenskaper du besitter för att du ska bli en pusselbit i vårt team är ansvarsfull, engagerad och flexibel samt kan hantera prioriteringar även i högt tempo. Du har god datorvana och är bekväm med digitala boknings- och administrativa system. Tjänsten innefattar utöver kundkontakt arbete med ekonomisk uppföljning och kan potentiellt även innefatta att kreera material till företagets sociala kanaler så att vårt flöde är intressant, relevant och levande. Vårt mål är att tillsammans göra Jarla Trafikskola till Sveriges bästa!
Om du känner att du skulle passa in i rollen vi söker skicka in din ansökan snarast möjligt.
Oavsett erfarenheter och kunskap är du dock alltid välkommen att ansöka om att arbeta som receptionist hos oss. Kanske är det just dig och din personlighet som gör att du stämmer överens med den där sista pusselbiten som vi söker.
Arbetstider för tjänsten är måndag till fredag, och kan variera mellan 7.30-18.30 efter säsong (40 timmar/vecka). Vi tar gärna även emot ansökningar från dig som önskar ett sommarjobb på heltid som i höst övergår i en tim/behovsanställning.
Tjänsten tillsätts under mars och intervjuer sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-26
E-post: jobb@jarlatrafikskola.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Receptionist". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jarla Trafikskola AB
(org.nr 556222-7891)
Valhallavägen 82 (visa karta
)
114 27 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Jarla Trafikskola Aktiebolag Jobbnummer
9707993