Vi söker receptionist till vår tandvårdsklinik

Jwdc Eskilstuna AB / Receptionistjobb / Eskilstuna
2026-01-30


Visa alla receptionistjobb i Eskilstuna, Kungsör, Västerås, Strängnäs, Hallstahammar eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Jwdc Eskilstuna AB i Eskilstuna, Sigtuna, Söderköping eller i hela Sverige

Vi söker en serviceinriktad och ansvarstagande receptionist till vår tandvårdsklinik. Tjänsten inleds med 6 månaders provanställning med möjlighet till tillsvidareanställning efter avslutad provtid. Arbetsuppgifter som receptionist hos oss kommer du bland annat att arbeta med: Ta emot patienter i receptionen Telefon- och bokningshantering Administrativt arbete Journalscanning och dokumenthantering Kassahantering Samarbete med tandläkare och övrig personal. Vi söker dig som är noggrann, strukturerad och serviceinriktad, har god kommunikationsförmåga, är stresstålig och trivs i ett högt tempo Har god svenska i tal och skrift Tidigare erfarenhet från reception eller vård är meriterande Vi erbjuder: Heltidsanställning 6 månaders provanställning med möjlighet till tillsvidareanställning i en trevlig arbetsmiljö i modern klinik

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
E-post: eskilstuna@justwhite.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Jwdc Eskilstuna AB (org.nr 556948-5906)
Kyrkogatan 1 F (visa karta)
632 19  ESKILSTUNA

Kontakt
George Ishaq
eskilstuna@justwhite.se

Jobbnummer
9713093

Prenumerera på jobb från Jwdc Eskilstuna AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Jwdc Eskilstuna AB: