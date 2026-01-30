Vi söker receptionist till vår tandvårdsklinik
2026-01-30
Vi söker en serviceinriktad och ansvarstagande receptionist till vår tandvårdsklinik. Tjänsten inleds med 6 månaders provanställning med möjlighet till tillsvidareanställning efter avslutad provtid. Arbetsuppgifter som receptionist hos oss kommer du bland annat att arbeta med: Ta emot patienter i receptionen Telefon- och bokningshantering Administrativt arbete Journalscanning och dokumenthantering Kassahantering Samarbete med tandläkare och övrig personal. Vi söker dig som är noggrann, strukturerad och serviceinriktad, har god kommunikationsförmåga, är stresstålig och trivs i ett högt tempo Har god svenska i tal och skrift Tidigare erfarenhet från reception eller vård är meriterande Vi erbjuder: Heltidsanställning 6 månaders provanställning med möjlighet till tillsvidareanställning i en trevlig arbetsmiljö i modern klinik Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
E-post: eskilstuna@justwhite.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare: Jwdc Eskilstuna AB
Kyrkogatan 1 F
632 19 ESKILSTUNA
Kontakt: George Ishaq
eskilstuna@justwhite.se
