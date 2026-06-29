Vi söker Publication Engineers för Flightmanualer!

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Saab Aktiebolag / Journalistjobb / Linköping Visa alla journalistjobb i Linköping
2026-06-29
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Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
Du blir en del av ett sammansvetsat och engagerat team inom teknikinformation, inom affärsområdet Aeronautics. Här präglas vardagen av samarbete, kunskapsdelning och en prestigelös kultur där man stöttar varandra och har roligt tillsammans. Teamet består av kompetenta och nyfikna kollegor som tillsammans bidrar till en arbetsmiljö med stort fokus på kvalitet, utveckling och gemensam framgång.
Avdelningen befinner sig i en tillväxtfas med ett ökande antal projekt och program, vilket innebär goda möjligheter att påverka arbetssätt, metoder och utveckling framåt. Du blir en viktig länk mellan utvecklare, experter och användare, och bidrar till att säkerställa att teknisk information är korrekt, tillgänglig och anpassad efter mottagarens behov.
I rollen som teknikinformatör arbetar du med att omvandla komplex teknisk information till tydlig, strukturerad och användbar dokumentation. Du kombinerar teknisk förståelse med pedagogisk förmåga och använder både text och visuella inslag för att göra avancerade system begripliga.
Du ansvarar för att samla in, analysera och bearbeta information från flera olika källor. Arbetet innefattar att ta fram, uppdatera och kvalitetssäkra teknisk dokumentation kopplad till avancerade systemlösningar. Du säkerställer att innehållet håller hög kvalitet och följer relevanta standarder.
Vidare stöttar du kollegor inom språk, struktur och pedagogiskt skrivande samt bidrar till att utveckla och förbättra arbetssätt och processer inom teknikinformation. Rollen innebär många kontaktytor, vilket ställer krav på god samarbetsförmåga och tydlig kommunikation.
Du trivs i en dynamisk miljö där du får ta ansvar, växla mellan olika uppdrag och arbeta i projekt med varierande omfattning, verktyg och metodik.Publiceringsdatum2026-06-29Profil
Vi söker dig som är analytisk och har förmåga att se samband, samtidigt som du har ett skarpt öga för detaljer och kvalitet. Du är lösningsorienterad och kommunikativ, och har lätt för att sätta dig in i olika perspektiv. Du trivs både i team och med att arbeta självständigt, och har förmåga att driva ditt arbete från start till mål.
Vi ser att du har:
Utbildning inom flygteknik, kognitionsvetenskap eller motsvarande, alternativt flerårig erfarenhet av arbete med teknisk information
Erfarenhet av att arbeta med komplexa produkter eller tekniska tjänster där struktur, noggrannhet och systemförståelse är avgörande
Nyfikenhet och intresse för att bygga relationer inom teamet och med dina kontaktytor
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Meriterande:
Teknisk utbildning, exempelvis inom teknikinformation, ingenjörsområdet.
Erfarenhet av pilotyrket
Erfarenhet av arbete med teknisk dokumentation enligt etablerade standarder, exempelvis S1000D eller iSpec2200
Erfarenhet av arbete med taggning i XML eller SGML
Erfarenhet av Simplified Technical English (STE)
Tidigare arbete med komplexa system inom försvars- eller flygindustrin
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med syfte att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidra till trygghet för människor och samhällen. Med 28 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här
Saab är stolt karriärföretag 2023 - läs mera här
Våra värderingar kan du läsa om här
Vill du lära känna vår verksamhet och personal lite bättre? Här kan du hitta berättelser från några av våra anställda.
Om du är intresserad av vilka förmåner som du kan ta del av som anställd på Saab i Sverige, kan du läsa om dem här
Med tanke på den kommande semesterperioden kan du förvänta dig återkoppling på din ansökan efter sommaren. Om du tycker att tjänsten låter intressant är du varmt välkommen att skicka in din ansökan redan idag då urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab Aktiebolag
(org.nr 556036-0793)
Bröderna ugglas gata (visa karta
)
581 88 LINKÖPING Arbetsplats
Saab Jobbnummer
9983056