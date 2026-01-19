Vi söker provare - Göteborg
Processbemanning Svenska AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Göteborg Visa alla tele- och elektronikmontörsjobb i Göteborg
2026-01-19
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Processbemanning Svenska AB i Göteborg
, Varberg
, Halmstad
, Jönköping
, Skövde
eller i hela Sverige
RF-/Mikrovågsprovare - bli en del av vårt team!
Är du redo för nästa steg i din karriär? Vi söker flera personer som vill utvecklas inom RF- och mikrovågsteknik tillsammans med vår kunds produktionsteam.
Om rollen
Som RF-/mikrovågsprovare kommer du att jobba med montering, provning och felsökning av elektroniska produkter, kretskort och mikrovågsenheter till avancerade system.
Dina arbetsuppgifter kan bland annat vara:
Testa elektroniska enheter med elektriska och RF-mätningar.
Felsöka och reparera produkter vid behov.
Delta i enklare montering och lödning.
Läsa och förstå ritningar och instruktioner på svenska och engelska.
Dokumentera testresultat och hantera avvikelser enligt rutiner.
Hjälpa till med förbättringar inom kvalitet, leverans och produktion.
Stötta kollegor, delta i utbildning och kundkontakt.
Rapportera tydligt status på de enheter du ansvarar för. Publiceringsdatum2026-01-19Kvalifikationer
Erfarenhet av elektronikmontage, RF-testning eller mikrovågsprovning.
Förmåga att använda mätinstrument, t.ex. multimeter, oscilloskop och nätverksanalysatorer.
Tekniskt intresse, noggrannhet och uthållighet.
Förmåga att samarbeta och kommunicera tydligt med kollegor.
Flexibilitet och förmåga att hantera förändringar i arbetsflödet.
God förståelse för ritningar och dokumentation på svenska och engelska.
Meriterande
Teknisk utbildning inom elektronik, elektroteknik eller motsvarande.
Erfarenhet av mikrovågs- eller RF-testning.
Erfarenhet av felsökning och reparation av elektroniska system.
Erfarenhet av att bygga upp egna testplatser eller mätriggar.
Vana att dokumentera och följa testprotokoll.
Vad du blir en del av
Vår kunds produktionsteam ansvarar för montering och test av elektroniska och mikrovågsprodukter som används i avancerade system. Här får du möjlighet att utvecklas, lära dig nya tekniker och jobba med både nyproduktion och service. Teamet består idag av cirka 20 personer.
Anställningsform: Tjänsten startar som konsult via Processbemanning, med målet att du efter en tid blir anställd hos företaget.
För resor till och från arbetsplatsen krävs körkort och tillgång till bil.Så ansöker du
Varmt välkommen med din ansökan via ansökningslänk nedan! Ansökningarna behandlas löpande och konfidentiellt. Observera att vi ej har möjlighet att behandla ansökningar som inkommer via mail eller andra kanaler. Vid frågor om tjänsten når du oss under vardagar, kl. 08-17 på 042-21 02 99. Läs gärna mer om oss på www.processbemanning.se.
Om Processbemanning
Processbemanning AB är ett nischat rekryterings- och bemanningsföretag. Med huvudkontor i Helsingborg genomför vi uppdrag i hela Skåne och Göteborg. Som rekryteringskonsulter har vi flera års erfarenhet av rekrytering och bemanning. Genom vår metodik och vårt breda branschnätverk kan vi erbjuda dig som arbetsgivare kvalificerade personallösningar på såväl kollektiv- som tjänstemannasidan. Som anställd hos oss har du en trygg anställning med kollektivavtal i ett auktoriserat bemanningsföretag. Vi har ett stort antal uppdragsgivare i Skåne vilket ger oss stora möjligheter att matcha just din kompetens och profil mot lediga uppdrag. Läs mer om oss på www.processbemanning.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7060511-1795040". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Processbemanning Svenska AB
(org.nr 556059-4987), https://processbemanning.teamtailor.com
Vasatorpsvägen 3 (visa karta
)
254 57 HELSINGBORG Arbetsplats
Processbemanning AB Jobbnummer
9690828